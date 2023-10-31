登革熱高峰雖過 敗血性休克、器官衰竭奪7長者性命

登革熱疫情連續3周下降，疾管署發言人曾淑慧說，最高峰已過，預估11月中旬會達到新增病例數減半的目標（1200例）。疫情中心副主任李佳琳也表示，上周新增1533例登革熱本土病例分布14縣市。

此外，防疫醫師林詠青表示，上周7例死亡病例，年齡介於60多歲至90多歲，為3名男性、4名女性，均有潛在病史，於發病後2至21天內因病情惡化不幸過世，主要死因爲併發敗血性休克跟多重器官衰竭。至於新增的9例重症為50多歲至80多歲也都有潛在疾病，主要是因為嚴重出血、心臟肝臟衰竭、呼吸窘迫等。

依據疾管署統計，今年10月24日至10月30日新增1533例登革熱本土病例，個案居住台南市（1,233例）、高雄市（184例）、雲林縣（45例）、屏東縣（36例）、嘉義縣（13例）、新北市（6例）、台中市及嘉義市（各4例）、宜蘭縣及台北市（各2例）、桃園市、新竹市、彰化縣及澎湖縣（各1例）；年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中819例男性、714例女性，發病日介於10月8日至10月30日。

李佳琳說，國內近7日新增本土病例數較前7日下降，惟目前病例數仍高，且氣溫適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險持續，須密切觀察後續疫情發展。台南目前疫情下降；高雄則是呈現多點分布，增群聚區且原群聚區新增病例；雲林則是緩慢升溫、多點分布。

李佳琳說，今年截至10月30日累計2萬363例本土病例，個案分布於台南市1萬7962例、高雄市1208例、雲林縣607例、屏東縣179例、嘉義縣128例、新北市73例、台中市43例、台北市40例、桃園市35例、嘉義市22例、新竹市19例、彰化縣13例、新竹縣12例、南投縣10例、宜蘭縣5例、苗栗縣3例、基隆市2例、澎湖縣及台東縣各1例；病例數為近10年同期次高。

曾淑慧表示，登革熱已經連續三周下降，病例數最多的時候是40周，41周病例數下降25%，42周病例數下降4％，43周（上一周）下降14％；預估11月上旬會達到病例數減半的目標。目前預估今年的登革熱疫情仍是介於2014至2015年之間，今年的疫情總數仍在監測中。