秋色宜人 小朋友變裝慶萬聖節踩街
受東北季風影響，今天大台北、東北部及東部地區會有局部短暫雨，北部山區及東南部局部地區也會有零星降雨。明天起隨著東北季風減弱，氣溫將會逐漸上升，周四起甚至會感受炎熱，各地白天高溫將達30度左右。基隆北海岸、東部、恆春半島會則會有短暫陣雨，午後各山區也有零星降雨。但下周一將有一波東北季風影響北台灣，北部及東北部氣溫預計將下降約8度，各地早晚低溫機下探至20度左右。
今適逢萬聖節，雖然東北季風稍強，但秋色宜人，許多小朋友穿著各種奇裝異服，如妖精、鬼怪、軍人、超級英雄，以及最受小女生青睞的公主裝等，在家長與老師帶領下興高采烈地參加踩街活動。五花八門且色彩繽紛的裝扮，將大街小巷點綴的熱鬧無比，也營造出歡樂的西洋鬼節氛圍。
周四至周日各地多雲到晴，風向為偏東到東南風，迎風面東北部及東部會有局部降雨；白天溫暖偏熱，北部及中南部高溫將達30、31度，東部高溫則在28、29度，但清晨及夜晚各地低溫約23度，日夜溫差大。下周一隨著東北季風增強，北部及東部地區雲量增多，會出現短暫降雨，北部、東北部白天高溫會下降至23度左右。屆時北部氣溫約21至25度，中部22至28度，南部則在25至30度之間。
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