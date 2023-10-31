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促進法擬收促進費遭工總反對 環境部指符合一點不課徵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今天邀集公協會召開立法方向研商會。記者胡瑞玲／攝影
環境部今天邀集公協會召開立法方向研商會。記者胡瑞玲／攝影

環境部整合廢棄物清理法及資源回收利用法，推動「資源循環促進法」，最大改變是將「廢棄物」轉變成「廢棄資源」，優先再使用、再利用，無循環利用價值者才進行焚化、掩埋，並會向產源如燃煤底灰、爐渣、無機性汙泥等徵收「資源循環促進費」，預計明年2月上路。但全國工會總會反對課徵，認為若要徵收需專款專用、建立稽查制度；環境部表示，若產品對環境沒有汙染衝擊，就不會向產源課徵。

環境部今天邀集公協會召開立法方向研商會。環境部循環署說明，依照規畫，粒料類產品或用途廢棄資源如燃煤底灰、爐渣、無機性汙泥等，將審酌產品庫存量、非法棄置發生率、再利用技術等，依照行業或製程，評估優先徵收項目公告為產業責任物，並向產源課徵促進費。

全國工業總會表示，廢棄物跟資源對大眾來說是不同概念，希望可以有明確的定義，並在明年2月上路前有條文式內容，讓業者可以清楚了解並討論；另外，目前廢棄物若有資源化或再利用，產源都已繳納土汙費、清除處理費等，認為不應再徵收促進費，若真的要課徵，除要專款專用、建立稽查制度，還要在徵收前向產業說明清楚徵收對象、流程，以及收支運用。

針對未來產業用料擬採「登記制」，全國工業總會也希望取消，認為環境部可以透過海關取得進口資料，不需要再透過廠商；蘋果代表說，部分產品無法做到電子標籤，希望這部分有討論空間。

循環署表示，由產業用料進口不用透過環保主管機關就可以執行輸出入申請，因此環境主管機關針對數量及品項掌握不易，目前廢棄物申報使用的code也無法呈現是否為廢棄物，有實務上的困難，另有代辦問題，後續輸出用料到底誰在使用，主管機關也無法掌握，採用登記制也希望不要造成產業困擾，未來朝向網路登記，輸入品項、報關代號及數量，就可以做比對。

電子標籤部分，是希望了解產品製造過程使用多少比例的再生料，後續的使用都希望有履歷追蹤，未來會針對一定的品項來規範。

循環署強調，「目前不會對所有再利用行為課徵資源循環促進費」，目前再利用的問題在於，最終使用端的不當處理，使用再生料的成本比天然料高，缺乏市場競爭力，所以才會徵收促進費，並會有稽查驗證機制。

另外，不少業者也關心綠色設計、促進法緩衝期。台灣萊雅代表對於草案綠色設計包裝容量的再生料比例有疑慮，另外，為配合包裝減量政策，台灣萊雅已減料逾30％，但急速的減量也造成網購破損率提高，認為追求包裝減量的同時，若造成產品破鎖也是另類浪費，希望在執行源頭減量時可以思考這部分。

循環署說，促進法因涉及各部會權責，所以緩衝期尚未明定，未來可能會在訂定各子法時討論。

廢棄物 環境部 主管

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