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帶親子看劇 體驗移工多元文化

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
《新城漫遊》今年在社區演出10場、校園25場。圖╱六藝劇團提供
《新城漫遊》今年在社區演出10場、校園25場。圖╱六藝劇團提供

台灣移工不少，想免費體驗泰國11月最浪漫的水燈節、菲律賓的國民舞蹈-Tinikling竹竿舞、優雅的越南笠帽風之舞、最狂熱的印尼火山遊戲嗎？看一次《新城漫遊》就能一網打盡，多元體驗。

根據統計，新北市移工人數約有近10萬人，為讓市民對新北市多國文化有更多的了解與體驗，新北市政府勞工局今年再度委託六藝劇團製作《新城漫遊》，以充滿趣味的情境故事、創意的體驗活動，演繹來自越南、印尼、泰國、菲律賓的文化特色。

《新城漫遊》今年在社區舉辦10場、校園25場，截至10月底已有超過6000位觀眾觀賞體驗。有學生在學校看完演出後，主動回家請家長帶家裡的看護阿姨及全家一起參與社區場；學校老師也回饋指出，看完演出後，班上同學簇擁著新住民同學，想認識更多他們的文化。

2023最後3場將在永和國父紀念館、板橋435藝文特區、新北市立圖書館三重分館等地舉行。現場除互動式戲劇演出，也陳列各國傳統樂器迷你版展示區，如泰國木琴、越南竹琴、印尼搖竹、菲律賓阿貢鑼等等，同時舉辦觀後感繪畫徵件活動，完全免費。場次及活動詳情請見「新北市移工多元文化戲劇巡演」粉絲專頁https://www.facebook.com/fwmntpc

菲律賓的國民舞蹈-Tinikling竹竿舞。圖╱六藝劇團提供
菲律賓的國民舞蹈-Tinikling竹竿舞。圖╱六藝劇團提供

移工 菲律賓 泰國

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