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高鐵「早鳥票」12月起採記名制

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，，購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入身分證號本人搭乘使用，旅客乘車時要攜帶身分證明文件正本，以備查驗。記者曾學仁／攝影
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，，購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入身分證號本人搭乘使用，旅客乘車時要攜帶身分證明文件正本，以備查驗。記者曾學仁／攝影

台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入身分證號本人搭乘使用，旅客乘車時要攜帶身分證明文件正本，以備查驗，如無法證明本人加收5成。

高鐵表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，要利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與該公司合作之便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、本公司合作之便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。

12月1日起之早鳥優惠車次將自11月3日（五）起，依售票時程逐日開放預購。

台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制。記者曾學仁／攝影
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制。記者曾學仁／攝影
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，記名制實施後高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票。記者曾學仁／攝影
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，記名制實施後高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票。記者曾學仁／攝影

高鐵 身分證

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