高鐵「早鳥票」12月起採記名制
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入身分證號本人搭乘使用，旅客乘車時要攜帶身分證明文件正本，以備查驗，如無法證明本人加收5成。
高鐵表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，要利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與該公司合作之便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、本公司合作之便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。
12月1日起之早鳥優惠車次將自11月3日（五）起，依售票時程逐日開放預購。
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