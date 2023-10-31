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轉讓不加價難糾舉高鐵好尷尬 出手祭早鳥票記名制

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，記名制實施後高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票。記者曾學仁／攝影
台灣高鐵公司宣布為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，記名制實施後高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票。記者曾學仁／攝影

台灣高鐵早鳥票時常一票難求，尤其六五折開賣幾乎秒殺，坊間交易平台曾如雨後春筍般湧現，高鐵定期「巡邏」檢舉加價轉讓，近年已無過去明目張膽，反而是轉讓不加價平台自成一格，高鐵因無明顯造成營業損失，處於灰色地帶，難有立場糾舉。據了解，因此衍生出票券交易糾紛，也讓高鐵頭痛，於是出手祭出早鳥票記名制，減少類似情事。

對於推出早鳥票記名制，台灣高鐵回應，是為保障旅客購買「早鳥優惠」的權益，維持優惠公平性，請旅客及早安排行程、提早訂票，以優惠價格享受快捷、便利的高鐵旅程。至於坊間充斥轉讓車票，籲民眾直接向台灣高鐵公司購票，維護消費權益，減少消費糾紛。

高鐵早鳥票推出後，因折扣六五折、八折及九折優惠，吸引民眾搶購，尤其六五折票，即使開賣期間，第一時間守在電腦前，也時常秒殺銷售一空，根本買不到。

於是，網路出現不少教學文，傳授如何「攻略」購買，坊間亦有經營有成的網路平台，採原價轉讓、不加價；另有個體戶賣家也會在網購平台、網路論壇、臉書社團拋售，是否違法加價轉售，也不容易一一查驗。

根據《鐵道法》第65條規定，購買車票加價出售，或換取不正利益圖利者，按車票張數，可處每張車票價格，5倍到30倍罰鍰。

據了解，過去坊間網路平台「加價轉售」很猖獗，高鐵內部也定期檢舉報案，並防堵有心人士利用電腦程式入侵搶購；不過，因違法事證明確，平台現今多採轉讓不加價，但從中獲利信用卡點數等其他小額賺頭，使得高鐵因無明顯造成營業損失，處於灰色地帶，難有立場糾舉。另外，其他個體戶交易實際狀況，高鐵也難勝防。釜底抽薪的方法，就是讓早鳥票也採記名制，減少類似情事。

鐵道人文攝影師吳漾表示，據他長期購票經驗，最常買到八、九折早鳥票，六五折實在很難買到，且大多是站站停或離峰時段車班；換句話說，早鳥票也是用多餘時間換取，或剛好行程能配合銷售班次時段。

吳漾認為高鐵推早鳥票，初衷立意良善，不過難防部分有心人蓄意囤積，甚至可能加價轉售，讓真正有需要搭高鐵的民眾，反而沒辦法買到票。

吳漾說，高鐵採取早鳥票記名制有好處，應能減緩囤票行為。然而，高鐵疫後旅運大爆發，記名制上路，查驗工作將導致員工工作量再增加。

他也指出，早鳥票採取記名制後，若乘客一時忘記攜帶證件搭乘，又得加收五成，若是八、九折的早鳥票價來計算，他認為有些超出比例。

律師林富貴指出，「原價轉讓」不加價是否違規，要視高鐵有無明定約束條款。他也舉例，春節期間，曾有人利用電腦程式，冒用身分大量搶購火車票再轉售獲利，除了違反《社會秩序維護法》第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，也觸犯妨害電腦使用罪、偽造文書罪。

高鐵 網路 鐵道

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