轉讓不加價難糾舉高鐵好尷尬 出手祭早鳥票記名制

台灣高鐵早鳥票時常一票難求，尤其六五折開賣幾乎秒殺，坊間交易平台曾如雨後春筍般湧現，高鐵定期「巡邏」檢舉加價轉讓，近年已無過去明目張膽，反而是轉讓不加價平台自成一格，高鐵因無明顯造成營業損失，處於灰色地帶，難有立場糾舉。據了解，因此衍生出票券交易糾紛，也讓高鐵頭痛，於是出手祭出早鳥票記名制，減少類似情事。

對於推出早鳥票記名制，台灣高鐵回應，是為保障旅客購買「早鳥優惠」的權益，維持優惠公平性，請旅客及早安排行程、提早訂票，以優惠價格享受快捷、便利的高鐵旅程。至於坊間充斥轉讓車票，籲民眾直接向台灣高鐵公司購票，維護消費權益，減少消費糾紛。

高鐵早鳥票推出後，因折扣六五折、八折及九折優惠，吸引民眾搶購，尤其六五折票，即使開賣期間，第一時間守在電腦前，也時常秒殺銷售一空，根本買不到。

於是，網路出現不少教學文，傳授如何「攻略」購買，坊間亦有經營有成的網路平台，採原價轉讓、不加價；另有個體戶賣家也會在網購平台、網路論壇、臉書社團拋售，是否違法加價轉售，也不容易一一查驗。

根據《鐵道法》第65條規定，購買車票加價出售，或換取不正利益圖利者，按車票張數，可處每張車票價格，5倍到30倍罰鍰。

據了解，過去坊間網路平台「加價轉售」很猖獗，高鐵內部也定期檢舉報案，並防堵有心人士利用電腦程式入侵搶購；不過，因違法事證明確，平台現今多採轉讓不加價，但從中獲利信用卡點數等其他小額賺頭，使得高鐵因無明顯造成營業損失，處於灰色地帶，難有立場糾舉。另外，其他個體戶交易實際狀況，高鐵也難勝防。釜底抽薪的方法，就是讓早鳥票也採記名制，減少類似情事。

鐵道人文攝影師吳漾表示，據他長期購票經驗，最常買到八、九折早鳥票，六五折實在很難買到，且大多是站站停或離峰時段車班；換句話說，早鳥票也是用多餘時間換取，或剛好行程能配合銷售班次時段。

吳漾認為高鐵推早鳥票，初衷立意良善，不過難防部分有心人蓄意囤積，甚至可能加價轉售，讓真正有需要搭高鐵的民眾，反而沒辦法買到票。

吳漾說，高鐵採取早鳥票記名制有好處，應能減緩囤票行為。然而，高鐵疫後旅運大爆發，記名制上路，查驗工作將導致員工工作量再增加。

他也指出，早鳥票採取記名制後，若乘客一時忘記攜帶證件搭乘，又得加收五成，若是八、九折的早鳥票價來計算，他認為有些超出比例。

律師林富貴指出，「原價轉讓」不加價是否違規，要視高鐵有無明定約束條款。他也舉例，春節期間，曾有人利用電腦程式，冒用身分大量搶購火車票再轉售獲利，除了違反《社會秩序維護法》第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，也觸犯妨害電腦使用罪、偽造文書罪。