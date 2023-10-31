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花蓮百歲資深賴錦德醫師濟世救人 獲終身醫療貢獻獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
醫師節前夕，花蓮縣衛生局長朱家祥（右）探視高齡102歲、全縣最資深的賴錦德醫師（左），並頒發終身醫療貢獻獎，感謝他對花蓮縣醫療界貢獻付出。圖／花蓮縣衛生局提供
醫師節前夕，花蓮縣衛生局長朱家祥（右）探視高齡102歲、全縣最資深的賴錦德醫師（左），並頒發終身醫療貢獻獎，感謝他對花蓮縣醫療界貢獻付出。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮102歲賴錦德醫師自1952年就在醫療界服務，1981年至1987年間擔任醫師公會第14、15屆理事長，是花蓮最資深的醫師，花蓮縣政府特別在醫師節的前夕，頒發終身醫療貢獻獎，感謝賴錦德對醫界的貢獻和付出。

花蓮縣衛生局長朱家祥日前與花蓮縣醫師公會理事長周朝雄，在11月12日醫師節前夕，前往探視醫師公會前理事長賴錦德醫師。目前賴醫師由女兒照顧，根據女兒的轉述，花蓮縣醫師公會現在的辦公室，就是當年賴錦德擔任理事長時購置，讓花蓮醫療界有一個安身立命的場所，作為醫療界的後援主力。

賴錦德除了因年邁有些重聽，身體狀況大致良好，平日都在家中休養，賴醫師的女兒非常感謝花蓮縣政府及醫師公會探視父親，讓他們感受到縣府重視醫界的人情味與尊重。

本身是醫師的朱家祥表示，這次終身醫療貢獻獎不僅是對賴錦德的尊重與感謝，也是對花蓮縣醫療界的鼓勵與支持；他代表縣長徐榛蔚藉此機會，向賴錦德致上最高的敬意與謝意。

朱家祥指出，在醫療事業發展日新月異、社會需求不斷增加的現代，賴錦德的付出與貢獻值得大家肯定、敬佩，希望這樣的精神能被更多人傳承及發揚光大，共同為醫療事業和社會的進步做出貢獻。

花蓮102歲賴錦德醫師自1952年就在醫療界服務，1981年至1987年間擔任醫師公會第14、15屆理事長，是花蓮最資深的醫師，花蓮縣政府特別頒發終身醫療貢獻獎。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮102歲賴錦德醫師自1952年就在醫療界服務，1981年至1987年間擔任醫師公會第14、15屆理事長，是花蓮最資深的醫師，花蓮縣政府特別頒發終身醫療貢獻獎。圖／花蓮縣衛生局提供

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