太魯閣白楊步道隧道土石崩塌 僅開放至第一觀景平台

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道昨天深夜發生大量巨石坍塌，管理處推測是受到風化影響，由於巨石擋住隧道口，將請廠商查看是否能處理，目前尚無法確定搶通時間。為維護遊客安全，白楊步道僅開放至950公里處的第一觀景平台，恢復時間另行公告。

白楊步道全長2.1公里，沿線共有7處隧道，過去是台電施工道路，路徑大致平坦好走。步道第四隧道上月因海葵颱風災損，坍方點才搶通，沒想到昨天又崩塌。太魯閣國家管理處天祥管理站主任高佽表示，白楊步道第四隧道高度超過2公尺，寬有3、4公尺，昨天夜間隧道西口發生崩塌，幸無造成人員傷亡。

高佽指出，第四隧道西口崩塌土石均為大塊石塊，推測可能因風化嚴重，導致西口上方土石崩塌，幾乎封住隧道。今早派員勘災，因掉落石塊體積太大，隧道能容納的推土機難以推動，加上目前崩塌處狀況還不穩定，將邀專家學者研議清理方式，不確定通行時間。