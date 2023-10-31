快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣白楊步道隧道土石崩塌 僅開放至第一觀景平台

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
白楊步道第四隧道西口崩塌土石均為大塊石塊，推測可能因風化嚴重，導致西口上方土石崩塌，幾乎封住隧道。圖／翻攝太魯閣國家公園臉書
白楊步道第四隧道西口崩塌土石均為大塊石塊，推測可能因風化嚴重，導致西口上方土石崩塌，幾乎封住隧道。圖／翻攝太魯閣國家公園臉書

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道昨天深夜發生大量巨石坍塌，管理處推測是受到風化影響，由於巨石擋住隧道口，將請廠商查看是否能處理，目前尚無法確定搶通時間。為維護遊客安全，白楊步道僅開放至950公里處的第一觀景平台，恢復時間另行公告。

白楊步道全長2.1公里，沿線共有7處隧道，過去是台電施工道路，路徑大致平坦好走。步道第四隧道上月因海葵颱風災損，坍方點才搶通，沒想到昨天又崩塌。太魯閣國家管理處天祥管理站主任高佽表示，白楊步道第四隧道高度超過2公尺，寬有3、4公尺，昨天夜間隧道西口發生崩塌，幸無造成人員傷亡。

高佽指出，第四隧道西口崩塌土石均為大塊石塊，推測可能因風化嚴重，導致西口上方土石崩塌，幾乎封住隧道。今早派員勘災，因掉落石塊體積太大，隧道能容納的推土機難以推動，加上目前崩塌處狀況還不穩定，將邀專家學者研議清理方式，不確定通行時間。

太管處今天在臉書粉專公告，由於巨石崩塌，白楊步道開放至第一觀景台，請遊客先確認步道開放資訊；有民眾留言，現在許多遊客可能來自海外，建議貼文至少有英文補充，粉專也立即附上英文資訊，讓外國遊客能知道崩塌訊息。

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道昨天深夜發生大量巨石坍塌，管理處推測是受到風化影響，目前尚無法確定搶通時間。圖／翻攝太魯閣國家公園臉書
太魯閣國家公園白楊步道第四隧道昨天深夜發生大量巨石坍塌，管理處推測是受到風化影響，目前尚無法確定搶通時間。圖／翻攝太魯閣國家公園臉書

崩塌 太魯閣國家公園 海葵颱風

延伸閱讀

太魯閣白楊步道土石崩塌 僅開放至第一景觀台

影／台中清水砂石場工人被土石活埋OHCA 送醫急救中

土方崩塌2人遭活埋！高雄路科工地工安意外 南科管理局勒令停工

台南養殖專區旁有土石廠「文蛤大量死亡」漁民滿肚怒火

相關新聞

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

蛋價本月連2降！本土蛋買氣差 周四蛋價再降3元

進口蛋爭議延燒，連帶影響本土雞蛋買氣，本月25日才宣布調降2元，台北市蛋商公會今再宣布，周四起，蛋價再調降3元，產地價及...

旅宿業開放移工評估報告送勞動部 觀光署初估需3千人

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工嚴重，爭取開放聘用外籍移工，行政院10月中旬邀集勞動部與交通部開會。交通部觀光署今表示，已...

疊字名非女生專利 全台逾4千人叫「婷婷」這群男生叫「一一」

內政部近日公布的「全國姓名統計分析」引發熱烈討論，今年首度調查民眾名字取用「疊字」情形，發現女性比男性常見疊字名，且女性第一名的「婷婷」全台有4536人，為男性第一名「彬彬」的82倍。

相鄰縣市愛取相同名字！「中彰投雲」是真愛：男女最常見名都一樣

內政部近日公布全國姓名統計分析，旋即掀起討論，臉書粉專「台南式」也將統計資訊整理得一目了然，仔細觀察還可發現不少「菜市場名」甚至帶有地域性，令人大開眼界。

曾文水庫今天滿50歲了！老員工：緬懷過去也要代代永續

曾文水庫落成啟用至今50年，水利署南分署今天在水庫舉辦「曾文水庫竣工營運50週年」慶祝活動，現場有精彩表演節目，還有水庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。