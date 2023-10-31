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太魯閣白楊步道隧道土石崩塌 僅開放至第一觀景平台
太魯閣國家公園白楊步道第四隧道昨天深夜發生大量巨石坍塌，管理處推測是受到風化影響，由於巨石擋住隧道口，將請廠商查看是否能處理，目前尚無法確定搶通時間。為維護遊客安全，白楊步道僅開放至950公里處的第一觀景平台，恢復時間另行公告。
白楊步道全長2.1公里，沿線共有7處隧道，過去是台電施工道路，路徑大致平坦好走。步道第四隧道上月因海葵颱風災損，坍方點才搶通，沒想到昨天又崩塌。太魯閣國家管理處天祥管理站主任高佽表示，白楊步道第四隧道高度超過2公尺，寬有3、4公尺，昨天夜間隧道西口發生崩塌，幸無造成人員傷亡。
高佽指出，第四隧道西口崩塌土石均為大塊石塊，推測可能因風化嚴重，導致西口上方土石崩塌，幾乎封住隧道。今早派員勘災，因掉落石塊體積太大，隧道能容納的推土機難以推動，加上目前崩塌處狀況還不穩定，將邀專家學者研議清理方式，不確定通行時間。
太管處今天在臉書粉專公告，由於巨石崩塌，白楊步道開放至第一觀景台，請遊客先確認步道開放資訊；有民眾留言，現在許多遊客可能來自海外，建議貼文至少有英文補充，粉專也立即附上英文資訊，讓外國遊客能知道崩塌訊息。
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