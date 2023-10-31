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婦人踢到鐵條竟膝關節退化 醫師一招改善恢復行走

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院骨科醫師梁文雄醫師以人工膝關節置換術，改善病患膝關節退化。圖／南投醫院提供
南投醫院骨科醫師梁文雄醫師以人工膝關節置換術，改善病患膝關節退化。圖／南投醫院提供

南投53歲林姓婦女覺得右腳膝蓋疼痛無力、蹲不下去，就醫發現膝關節退化。骨科醫師梁文雄看她走路姿勢不正確，得知是她左腳曾踢到鐵條受傷，走路重心多改放右腳，長期不正確的走路姿勢，導致右膝軟骨磨損，醫師安排「半套」人工膝關節置換後疼痛感消失，當天下床走路，兩天後出院返家。

梁文雄醫師指出，林女左腳受傷疼痛，將力量移到右腳，雖然減少左腳承受身體的重量，減緩疼痛感，但長期下來右膝不堪負荷，並且加速退化，嚴重影響生活。

林女對膝關節置換手術感到憂心，曾到國術館治療，但效果不彰還是決定就醫。梁文雄說，早期膝蓋退化性關節炎可藉由體重控制、適當運動、充足休息及藥物來控制，但如果損壞嚴重，還是需議手術治療。

手術的選擇會依據關節退化的程度及狀態來決定，由於林女經檢查為內側軟骨磨損，評估可施行半套人工關節置換，僅清除局部受損的關節軟骨，不會破壞健康韌帶，傷害較小，恢復更快。

梁文雄說，人工關節置換術是常見的手術，對疼痛的緩解相當有效。民眾不要害怕接受治療，也提醒不要接受民俗療法或自行購買藥物服用，以免延誤就醫時機。

手術 醫師 膝關節

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