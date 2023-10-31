快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋價本月連2降！本土蛋買氣差 周四蛋價再降3元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
蛋價本月連2降，本土蛋買氣差，周四蛋價再降3元。雞蛋示意圖。聯合報系資料照
蛋價本月連2降，本土蛋買氣差，周四蛋價再降3元。雞蛋示意圖。聯合報系資料照

進口蛋爭議延燒，連帶影響本土雞蛋買氣，本月25日才宣布調降2元，台北市蛋商公會今再宣布，周四起，蛋價再調降3元，產地價及批發價從每台斤43.5元、53.5元，下降為產地價40.5元、批發價50元。

台北市蛋商公會10月25日才宣布調降2元，雞蛋產地價及批發價從每台斤45.5元、55元，下降至43.5元及53元，今天早上與雞蛋產銷電話溝通後，決議再調降3元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，受進口雞蛋拖累，本土雞蛋買氣低迷，雞蛋不好銷售，討論後決定周四再調降蛋價；台北市蛋商公會常務理事劉威志也說，盡管現在雞蛋產量穩定，但受到進口蛋影響，導致需求量下降，討論後決議再度調降產地價及批發價。

中華民國養雞協會蛋機組長黃榮珍表示，先前因進口蛋風波，導致許多學校不再使用液蛋，對於本土雞蛋也有部分衝擊，現在天氣較為涼爽，母雞產蛋量穩定，但反而需求量下降，和往年同期相比，買氣下跌2至3成。

黃榮珍說，面對這樣的情況，也只能走一步算一步，除會顧慮到冬天恐有雞蛋缺口，需要做好庫存準備外；過去秋冬轉涼，較多人會吃火鍋等，用蛋量比夏季高，只能希望消費者能盡快對本土雞蛋恢復信心，回到穩定供需。

雞蛋 北市 蛋價

延伸閱讀

下跌2元！因假期長、禁液蛋「買氣低迷」 北市蛋商公會宣布蛋價下降

兩邊A錢？藍委質疑572噸進口蛋「8月到期、8月才提領」 農業部這樣說

蛋商指不缺蛋沒要漲價 呼籲學校午餐恢復用液蛋

今年蛋荒恐提前？蛋價雖不漲 蛋商估10月中旬出現缺口

相關新聞

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

蛋價本月連2降！本土蛋買氣差 周四蛋價再降3元

進口蛋爭議延燒，連帶影響本土雞蛋買氣，本月25日才宣布調降2元，台北市蛋商公會今再宣布，周四起，蛋價再調降3元，產地價及...

旅宿業開放移工評估報告送勞動部 觀光署初估需3千人

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工嚴重，爭取開放聘用外籍移工，行政院10月中旬邀集勞動部與交通部開會。交通部觀光署今表示，已...

疊字名非女生專利 全台逾4千人叫「婷婷」這群男生叫「一一」

內政部近日公布的「全國姓名統計分析」引發熱烈討論，今年首度調查民眾名字取用「疊字」情形，發現女性比男性常見疊字名，且女性第一名的「婷婷」全台有4536人，為男性第一名「彬彬」的82倍。

相鄰縣市愛取相同名字！「中彰投雲」是真愛：男女最常見名都一樣

內政部近日公布全國姓名統計分析，旋即掀起討論，臉書粉專「台南式」也將統計資訊整理得一目了然，仔細觀察還可發現不少「菜市場名」甚至帶有地域性，令人大開眼界。

太魯閣白楊步道隧道土石崩塌 僅開放至第一觀景平台

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道昨天深夜發生大量巨石坍塌，管理處推測是受到風化影響，由於巨石擋住隧道口，將請廠商查看是否能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。