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蛋價本月連2降！本土蛋買氣差 周四蛋價再降3元
進口蛋爭議延燒，連帶影響本土雞蛋買氣，本月25日才宣布調降2元，台北市蛋商公會今再宣布，周四起，蛋價再調降3元，產地價及批發價從每台斤43.5元、53.5元，下降為產地價40.5元、批發價50元。
台北市蛋商公會10月25日才宣布調降2元，雞蛋產地價及批發價從每台斤45.5元、55元，下降至43.5元及53元，今天早上與雞蛋產銷電話溝通後，決議再調降3元。
台北市蛋商公會理事長林天來表示，受進口雞蛋拖累，本土雞蛋買氣低迷，雞蛋不好銷售，討論後決定周四再調降蛋價；台北市蛋商公會常務理事劉威志也說，盡管現在雞蛋產量穩定，但受到進口蛋影響，導致需求量下降，討論後決議再度調降產地價及批發價。
中華民國養雞協會蛋機組長黃榮珍表示，先前因進口蛋風波，導致許多學校不再使用液蛋，對於本土雞蛋也有部分衝擊，現在天氣較為涼爽，母雞產蛋量穩定，但反而需求量下降，和往年同期相比，買氣下跌2至3成。
黃榮珍說，面對這樣的情況，也只能走一步算一步，除會顧慮到冬天恐有雞蛋缺口，需要做好庫存準備外；過去秋冬轉涼，較多人會吃火鍋等，用蛋量比夏季高，只能希望消費者能盡快對本土雞蛋恢復信心，回到穩定供需。
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