旅宿業開放移工評估報告送勞動部 觀光署初估需3千人

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工嚴重，爭取開放聘用外籍移工，行政院10月中旬邀集勞動部與交通部開會。交通部觀光署今表示，已完成「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，觀光署長周永暉表示，初步評估開放聘用移工人數約需要3000人，研議以房間數（經營規模）或服務規模等多重方式計算。

根據觀光署統計，當前旅宿業缺口約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘則為外場及櫃檯人員。交通部及勞動部今年以來提出雇用新進房務和清潔人員薪資補貼等方案，但媒合成效不彰，分析主因中高齡者留不住，年輕人不願意做。

交通部及勞動部近期研議開放旅宿業聘用外籍移工方案，但勞動部強調，仍應以保障本國勞工為優先。觀光署今已將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，後續由跨國勞動力政策協商諮詢小組討論，方案朝向限定在房務清潔人員，且本勞媒合無結果才能申請外籍移工。

周永暉表示，先前勞動部針對旅宿業缺工媒合約500人，交通部、教育部媒合約2000人，初步評估開放聘用移工人數約需要3000人，研議以房間數（經營規模）或服務規模等多重方式計算。他說明，規模較大的業者以房間數來看需要較多房務人員，但像觀光旅館、溫泉旅館這種重服務的經營模式，房務需求也會較高。

觀光署說明，「旅宿業開放外籍移工評估報告」內容主要分析當前旅宿業缺工狀況，彙整正反兩方意見，包括業者代表、勞團等訴求，反對意見多以保護本國勞工為考量，另研擬建議本勞及移工配比計算方式等，最終仍要尊重勞動部提出意見，後續等待勞動部針對評估報告討論。

先前與交通部開會的業者代表指出，因研議開放對象為房務及清潔人員，本勞及外籍移工配比將以房間數計算，像是規模較大的觀光旅館可聘用人數就會較多，但最終決定用何種方式仍要由勞動部決定。