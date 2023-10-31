快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅宿業開放移工評估報告送勞動部 觀光署初估需3千人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國內旅宿業缺工問題嚴重，根據觀光署統計，目前旅宿業缺工約有8000人，其中房務及清潔約為5500人。本報資料照
國內旅宿業缺工問題嚴重，根據觀光署統計，目前旅宿業缺工約有8000人，其中房務及清潔約為5500人。本報資料照

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工嚴重，爭取開放聘用外籍移工，行政院10月中旬邀集勞動部交通部開會。交通部觀光署今表示，已完成「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，觀光署長周永暉表示，初步評估開放聘用移工人數約需要3000人，研議以房間數（經營規模）或服務規模等多重方式計算。

根據觀光署統計，當前旅宿業缺口約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘則為外場及櫃檯人員。交通部及勞動部今年以來提出雇用新進房務和清潔人員薪資補貼等方案，但媒合成效不彰，分析主因中高齡者留不住，年輕人不願意做。

交通部及勞動部近期研議開放旅宿業聘用外籍移工方案，但勞動部強調，仍應以保障本國勞工為優先。觀光署今已將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，後續由跨國勞動力政策協商諮詢小組討論，方案朝向限定在房務清潔人員，且本勞媒合無結果才能申請外籍移工。

周永暉表示，先前勞動部針對旅宿業缺工媒合約500人，交通部、教育部媒合約2000人，初步評估開放聘用移工人數約需要3000人，研議以房間數（經營規模）或服務規模等多重方式計算。他說明，規模較大的業者以房間數來看需要較多房務人員，但像觀光旅館、溫泉旅館這種重服務的經營模式，房務需求也會較高。

觀光署說明，「旅宿業開放外籍移工評估報告」內容主要分析當前旅宿業缺工狀況，彙整正反兩方意見，包括業者代表、勞團等訴求，反對意見多以保護本國勞工為考量，另研擬建議本勞及移工配比計算方式等，最終仍要尊重勞動部提出意見，後續等待勞動部針對評估報告討論。

先前與交通部開會的業者代表指出，因研議開放對象為房務及清潔人員，本勞及外籍移工配比將以房間數計算，像是規模較大的觀光旅館可聘用人數就會較多，但最終決定用何種方式仍要由勞動部決定。

勞動部 移工 交通部 觀光署

延伸閱讀

移工籲廢除仲介制度 勞動部：轉換雇主可自行辦理

旅宿業開放聘用移工進度？ 王國材：10月底提出報告

開放旅宿業引進移工？ 勞長：業者心態要調整「本國人就業優先」

反對旅宿業引進移工 全產總轟政府只替資方想、當低薪幫兇

相關新聞

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

蛋價本月連2降！本土蛋買氣差 周四蛋價再降3元

進口蛋爭議延燒，連帶影響本土雞蛋買氣，本月25日才宣布調降2元，台北市蛋商公會今再宣布，周四起，蛋價再調降3元，產地價及...

旅宿業開放移工評估報告送勞動部 觀光署初估需3千人

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工嚴重，爭取開放聘用外籍移工，行政院10月中旬邀集勞動部與交通部開會。交通部觀光署今表示，已...

疊字名非女生專利 全台逾4千人叫「婷婷」這群男生叫「一一」

內政部近日公布的「全國姓名統計分析」引發熱烈討論，今年首度調查民眾名字取用「疊字」情形，發現女性比男性常見疊字名，且女性第一名的「婷婷」全台有4536人，為男性第一名「彬彬」的82倍。

相鄰縣市愛取相同名字！「中彰投雲」是真愛：男女最常見名都一樣

內政部近日公布全國姓名統計分析，旋即掀起討論，臉書粉專「台南式」也將統計資訊整理得一目了然，仔細觀察還可發現不少「菜市場名」甚至帶有地域性，令人大開眼界。

曾文水庫今天滿50歲了！老員工：緬懷過去也要代代永續

曾文水庫落成啟用至今50年，水利署南分署今天在水庫舉辦「曾文水庫竣工營運50週年」慶祝活動，現場有精彩表演節目，還有水庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。