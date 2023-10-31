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有機農業研究中心明天揭牌 杜麗華接防檢署副署長
為推廣我國有機農業發展，駐美代表、前花蓮縣立委蕭美琴2015年於立法院提案要求成立「有機農業研究中心」，在農業部指導下，花蓮區農業改良場積極籌辦，並在今年11月1日正式揭牌啟用，而花蓮區農改場長杜麗華也將於明日卸任，並接任農業部防檢署副署長一職。
農業部表示，有機農業研究中心於2021年12月30日完工、2022年11月取得使用執照，並將於明天正式揭牌啟用，未來扮演國內有機農業研發整合的窗口，協助訓練更多有機青農投入有機產業，成為我國有機農業成果對外展示的櫥窗。
農業部指出，杜麗華自2018年11月1日接任花蓮區農改場長，5年來在轄區宜蘭及花蓮大力推動農業制策，積極解決地方產業問題，帶領花蓮場團隊創造許多農業創新成果並獲獎無數，領導能力有目共睹，農業部借重其專長，安排杜麗華到動植物防疫檢疫署接任副署長。
花蓮場副場長楊大吉則調升為場長，楊大吉為中興大學昆蟲學系博士畢業，1995年考試及格擔任公職，就發發在花蓮場服務，期間歷練助理、助理研究員、副研究員、研究員、副場長，其資歷十分完整，具有豐富實務及行政經驗。
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