再會了！369山莊陪伴山友逾半世紀 整建工程盼華麗轉身

雪霸國家公園雪山線「三六九山莊」已啟動拆除整建工程，伴隨山友逾半世紀的山莊舊建築即將走入歷史，成為永恆回憶；這座山莊舊建築供山友避風躲雨，與山友留下無數記憶與登山經歷，雪霸國家公園管理處明天11月1日起至12月1日將在於雪霸國家公園FB辦理「再別三六九留下回憶與歷史活動」，歡迎民眾上傳三六九山莊舊照、影片或與山莊關聯的短文、故事、心情、新詩，留下對山莊舊建築的最後禮讚。

標高3886公尺的雪山主峰是享譽國際登山路線「聖稜線」的門戶，每年吸引許多國內外登山愛好者，三六九山莊是雪山登頂前最重要住宿點，可容納106名山友住宿，但建築物當年由林務局東勢林管處興建，建物老舊且結構受損，雪管處爭取重建，但施工地點高達海拔3150公尺，運輸建材就是一大挑戰，數年前辦理招標乏人問津，籌建經費也因物料上漲缺工等因素增加，直到去年第12次招標終於完成發包。

雪管處指出，中橫開通與武陵農場成立後，救國團與林務局大甲林管處合作，民國58年開闢一條從農場起登並經過雪山東峰與雪山主峰的登山步道，也興建七卡與三六九2座大型山莊，取代環山經佳陽大山登頂雪山的路線，成為攀登雪山主峰最主要的路線，三六九山莊從此也成為山友攀登雪山主要休憩過夜的山莊。

雪管處表示，歷經50多年，三六九山莊在嚴寒氣候考驗下，雖曾多次辦修復整理工程，但不敵高海拔嚴苛環境；為提供山友更好登山服務與休憩品質，雪管處歷經多年規畫審查與環境影響評估、水土保持作業，目前山莊已開始拆除作業，並進行山莊歷史物件保留、委託專業攝影團隊記錄攝影，期望重建後的三六九山莊能提供國人更好的登山服務。