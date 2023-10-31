相鄰縣市愛取相同名字！「中彰投雲」是真愛：男女最常見名都一樣

內政部近日公布全國姓名統計分析，旋即掀起討論，臉書粉專「台南式」也將統計資訊整理得一目了然，仔細觀察還可發現不少「菜市場名」甚至帶有地域性，令人大開眼界。

根據統計數據，男性最常見名字前三名分別是「家豪」、「志明」和「建宏」；女性則是「淑芬」、「淑惠」和「美玲」。其中，男生名字最常見「家豪」的有高達9個縣市，女生最常取的「淑芬」也有7個縣市。

此外，最常見名字在全台各縣市的分布也相當集中，不少相鄰縣市對名字的喜好相近，例如雙北地區男女最常見的名字都是「家豪」和「淑芬」；桃竹地區常見「家豪」和「美玲」；中彰投和雲林都被「家豪」和「淑惠」佔據，花東最常見的則是「志偉」和「秀英」；嘉義台南高雄都偏愛「淑芬」。

不過也有某些地區「特立獨行」，例如嘉義縣、市最常見的男性名字都由「建宏」霸榜，是全台唯二縣市；男生排行第四多「俊傑」則僅在台南市稱霸；女生常見名字排行第四的「麗華」人數也僅集中在宜蘭縣單一縣市；連江縣的「玉蘭」同為全台唯一。金門縣則和其他地區完全不同，男女性最常見的名字分別是「志強」和「雅婷」。