今天我想來點文藝氣息！2023全臺10大超夯博物館 一踏入就氣質加乘

最讓你印象深刻的台灣博物館是？

你知道台灣有多少個博物館嗎？根據中華民國博物館學會統計，公立博物館竟高達261間、私立博物館也有225間，是不是讓你相當驚訝呢？博物館的教育價值相信不必小編多說，不管是了解歷史、觀賞文物還是體驗科技，大人小孩走一趟博物館都能收穫滿滿！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出網友討論度最夯的十大台灣博物館，這些你都去過了嗎？還沒去的話記得先加到口袋名單裡唷！

image source：翻攝FB／國立故宮博物院南部院區 Southern Branch of National Palace Museum

No.10 國立臺灣博物館

成立於1908年的國立臺灣博物館，前身為台灣總督府民政部物產陳列館，是台灣歷史最悠久的博物館，建築樣式為文藝復興時期古希臘多立克式，在充滿都市感的台北鬧區，看見這一座充滿文藝氣息的華麗宮殿，彷彿進入到平行世界般夢幻。

更別說踏入土銀展示館看到那尊巨大的恐龍化石了！震撼的血盆大口，讓你一秒就穿越到遠古時代，讓人讚嘆大自然的驚奇，也感慨人類的渺小，網友讚嘆「裡面介紹動物、標本都很用心，像是情境式的感覺，有時間來走走真的不錯」、「除了展內的展覽，建築物本身更是觀賞的重點」、「很多歷史留下來的東西都很值得好好欣賞」。

No.9 國立臺灣歷史博物館

台南不只有許多好吃的美食，就連博物館也令人趨之若鶩，還記得曾風靡全台的IG打卡魔幻樹嗎？那就是國立臺灣歷史博物館的裝置藝術之一，不只這些景點超好拍，館內收藏當然也讓人嘖嘖稱奇！

二樓展區可謂是博物館精華所在，直接將漁船搬進室內，栩栩如生的人像加上詳細的台灣歷史，將早期的生活細膩傳神的展示出來，讓遊客身歷其境，是對台灣歷史有興趣的朋友必須朝聖的博物館之一。網友表示「特別使用語音導覽，更是讓孩子可投入整個博物館展館內容」、「裡面有一些蠟像人物服飾做得滿精緻，還有一些動態的影片和懷舊的活動可以參與」。

No.8 新北市立鶯歌陶瓷博物館

說到鶯歌你會想到什麼呢？老街、陶瓷還是阿婆壽司？當然也不能忘記新北市立鶯歌陶瓷博物館！除了可以認識陶藝作品外，還可以戲水跟玩沙，若想來個新北一日遊，鶯歌真的是特色首選之一 。

值得一提的是，陶瓷博物館票價相當划算，全票只要80元，優惠資格也很廣泛，包含設籍新北市民的朋友、就讀各級學校的學生，都可以免費入場，根本是假日想出門走走散散心的好去處，！遊客分享「展覽空間設計很棒，陽光從大面積玻璃窗透灑落，映照著陶藝作品更有質感，從陶瓷的歷史演進常設展、職人代表作到新北台灣設計展都很有可看性」。

No.7 新北市立黃金博物館

座落於金瓜石的新北市立黃金博物館，是全國第一座以生態博物館為理念的博物館，將在地自然生態、礦業遺址、景觀風貌、歷史記憶及人文資產完整保存，雖然自1897年停止採礦，但仍留下不少坑道、索道、建物等遺跡。

如果想要知道黃金是怎麼製造而成的，絕對不能錯過煉金樓1樓特展室的「煉金術」特展，運用豐富物理及化學知識，看似平凡無奇的礦石提煉出貴重黃金，圖文介紹搭配多媒體影音技術，最終揭開當年「點石成金」的秘密！遊客參觀後也分享「不僅可以親自下到坑道去感受當年挖礦的歷史，還能報名VR體驗，一次享受實境和虛擬的場景，非常精彩！」、「如果家裡有小朋友的話，非常推薦掏金體驗活動」、「一個日據時代非常繁榮的地方！來到這裡，不要只有走馬看花，掏金、走礦坑的活動，一定要去體驗一下！黃金神社一定也要登高去看上面的無敵美景」。

No.6 國立海洋科技博物館

到基隆旅遊別再只知道要去廟口吃吃喝喝，去一趟海洋科技博物館絕對讓你嘖嘖稱奇！海科館主要分為三個展區，分別是區域探索館、主題館和特展廳，以及IMAX 3D海洋劇場，其中主題館是北部火力發電廠舊址，在場內還看得見發電廠的痕跡，是不是聽起來就超級酷呢？

海科館展覽相當多元，包含季風氣候、港口、海洋生態等，非常適合大人小孩一同學習、了解台灣的海洋特色，不僅投影生動，可以動手體驗的項目也很多，真的玩一整天都覺得時間不夠！網友留言「海科館內展示眾多魚種，以及許多科技互動裝置，適合全家大小的親子出遊」、「很棒的展館，不僅視覺設計棒、內容豐富且互動學習設備非常多」、「展示的內容很有學習意義，補充些學校沒有的知識，而且有標本有活體實物可看，基本上認真看可以逛一整天」。

No.5 奇美博物館

說到台灣建築設計最接近歐洲的地方，奇美博物館一定榜上有名！大片的綠地加上白色歐式建築，及奧林帕斯橋上許多雄偉的眾神石像，在成立之初，奇美博物館可是未開館就造成轟動。

除了外觀，奇美博物館內部也相當富麗堂皇，動物廳、兵器廳與羅丹廳的館藏更是超級豐富，仔細欣賞的話花上一整天也逛不膩。除了各個主題廳外，奇美博物館裡裡外外所有肉眼可見的擺設幾乎都是藝術品，「很大很漂亮的博物館」、「動物廳真的太狂了」、「這邊真的很美，可以待上一整天」、「外觀與建築和造景、雕像等等，是很美的地方，裡面展出的作品，更是美不勝收」。

No.4 國立科學工藝博物館

國立科學工藝博物館簡稱「科工館」，看似生硬的名稱，讓許多人對這裡的想像就是一堆雕塑或是鋼筋水泥。不過其實科工館不只佔地廣闊，每一個展館也都各有特色，在這裡可以學習到再生能源的知識，體驗動力與機械的力量；除此之外，航太相關科學也能在科工館接觸到，來一次就收穫滿滿。

可愛又特別的是，在科工館4樓若想要前往其他展館，還可以搭乘「電池小火車」，此為科工館的特別設施，帶著小孩前往，能夠創造難得的回憶。館內有許多可以做中玩、對小孩極具吸引力的活動，是親子共遊的好去處，「擬真的實境互動遊戲種類多，適合小孩玩又有教育意義」。

No.3 國立海洋生物博物館

屏東國立海洋生物博物館成立於2000年，以35.81公頃的廣大面積成為全臺最大的水族館，更是臺灣唯一一座以海洋生物為主題的大型博物館。館內共有4大主題展區，包含了臺灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館和鯨典館。在這裡能夠看見各式各樣的海洋生態，同時也有許多相關知識可以增長見聞。

除了有大型水族箱、海底隧道營造出夢幻的氛圍外，場館外有絕美的海景，同時更有夜宿海生館、餵企鵝等額外付費套裝行程，拍美照之餘還能透過有趣的體驗學習海洋知識，「企鵝跟小白鯨無敵可愛」、「可以參觀好幾個小時」、「夜宿超有趣」、「適合全家老小參觀的景點」。

No.2 國立自然科學博物館

自然科學博物館簡稱「科博館」，是大人小孩都愛去的臺中地標之一。館內展示區分為6大區塊，包括太空劇場、科學中心、生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳與植物園。

除了這6大展區之外，科博館內還設有九二一地震教育園區、鳳凰谷鳥園與車籠埔斷層保存園區等戶外園區，豐富的教育資源與生活化的科學體驗，能夠寓教於樂，總是吸引許多人前往朝聖，「這是一個陪孩子放電有可以學習一點知識的好地方」、「國立自然科學博物館內容超過想像的豐富」。

No.1 國立故宮博物院

館藏揚名國際的故宮，是國內外旅客必訪景點。館區分為北院與南院，除了常設展極為豐富精彩以外，家喻戶曉的「翠玉白菜」與「肉形石」也定期在南北院區輪展，更持續推出專題特展，希望帶給大眾不同觀展感受。

來到故宮，除了可看到各式各樣的珍寶，2020年也增設兒童學藝中心與導覽大廳，裡頭不只有豐富有趣的兒童教具，還可一睹亞洲最大的「文物數位互動牆」，另外更有饒富互動趣味的書畫多媒體室，以及專門為小朋友所設計的兒童語音導覽，適合全家大小一同參觀，「對於古代的歷史文物有興趣的人絕對值得前往」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年10月26日。

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