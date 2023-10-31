難吞嚥引發吸入性肺炎 高雄23名重度心智障礙者治療中

重度身心障礙者因身體認知功能受限，常會有咀嚼及吞嚥障礙，引發嗆咳甚至吸入性肺炎，也無法正常飲食，高雄市無障礙之家去年在健康檢查中有23名極重度心智障礙者有吸入性肺炎，團隊緊急轉介醫療單位，同時實施餐前做「健口操」，由出聲練習增強咀嚼肌群，今年改善人數已達18位，

高雄社會局表示，住在無障礙之家的極重度心智障礙者小卉過去因進食量減少、嗆咳次數增加，無法正常飲食導致體重過輕，營養師轉介至小港醫院復健科吞嚥門診，每週做語言及復健課程，搭配健口操及唾液腺按摩、合宜姿勢擺位、正確餵食技巧照護下，目前嗆咳情形減少，食物由稀水狀進步到稠狀，體重恢復正常。

社會局表示，高雄市無障礙之家的服務對象障礙程度高，且年齡達中高齡，有老化衰退情形，像小卉一樣有咀嚼困難及吞嚥障礙的障礙者越來越多，經定期健檢發現有23名在胸部X光攝影檢查中出現輕微吸入性肺炎的狀況，在透過跨專業團隊和機構日常照顧配合下，112年已改善人數達18位，改善達成率近80%。