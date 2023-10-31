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難吞嚥引發吸入性肺炎 高雄23名重度心智障礙者治療中

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市無障礙之家去年在健康檢查中有23名極重度心智障礙者有吸入性肺炎，團隊緊急轉介醫療單位。圖／高雄市社會局提供
高雄市無障礙之家去年在健康檢查中有23名極重度心智障礙者有吸入性肺炎，團隊緊急轉介醫療單位。圖／高雄市社會局提供

重度身心障礙者因身體認知功能受限，常會有咀嚼及吞嚥障礙，引發嗆咳甚至吸入性肺炎，也無法正常飲食，高雄市無障礙之家去年在健康檢查中有23名極重度心智障礙者有吸入性肺炎，團隊緊急轉介醫療單位，同時實施餐前做「健口操」，由出聲練習增強咀嚼肌群，今年改善人數已達18位，

高雄社會局表示，住在無障礙之家的極重度心智障礙者小卉過去因進食量減少、嗆咳次數增加，無法正常飲食導致體重過輕，營養師轉介至小港醫院復健科吞嚥門診，每週做語言及復健課程，搭配健口操及唾液腺按摩、合宜姿勢擺位、正確餵食技巧照護下，目前嗆咳情形減少，食物由稀水狀進步到稠狀，體重恢復正常。

社會局表示，高雄市無障礙之家的服務對象障礙程度高，且年齡達中高齡，有老化衰退情形，像小卉一樣有咀嚼困難及吞嚥障礙的障礙者越來越多，經定期健檢發現有23名在胸部X光攝影檢查中出現輕微吸入性肺炎的狀況，在透過跨專業團隊和機構日常照顧配合下，112年已改善人數達18位，改善達成率近80%。

社會局無障礙之家啟動「食在安全-安心照護」計畫，透過教保人員於每餐前10分鐘與服務對象一同練習「健口操」，一邊出聲引導，陪著心智障礙者一起動口，發出「ㄚ、一、ㄨ」聲音，增強憨兒咀嚼肌群的力量、增加唾液分泌、改善吞嚥功能及減少口腔內的食物殘渣等。

無障礙之家啟動「食在安全-安心照護」計畫，教保人員於每餐前10分鐘與服務對象一同練習「健口操」，陪著心智障礙者一起動口，發出「ㄚ、一、ㄨ」聲音。圖／高雄市社會局提供
無障礙之家啟動「食在安全-安心照護」計畫，教保人員於每餐前10分鐘與服務對象一同練習「健口操」，陪著心智障礙者一起動口，發出「ㄚ、一、ㄨ」聲音。圖／高雄市社會局提供

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