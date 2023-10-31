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逃逸移工想賺錢慘中風癱瘓 這筆呆帳大甲李綜合吞下去

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
35歲印尼籍逃逸移工阿利(化名)中風送醫，高達30萬元醫藥費他無力支付，妻子協助他復健。圖／大甲李綜合醫院提供
35歲印尼籍逃逸移工阿利(化名)中風送醫，高達30萬元醫藥費他無力支付，妻子協助他復健。圖／大甲李綜合醫院提供

35歲印尼籍男子阿利(化名)在台中工廠上班，放無薪假逃離雇主成逃逸移工。日前阿利中風倒臥家中送醫，經近1個月治療康復，但高達30萬元醫藥費他無力支付。大甲李綜合醫院院長隋善中說，全台逃逸移工沒有健保給費，遇重大疾病赴醫院就診，院方無法置身至外，但相關主管機關應善盡責任，而非甩鍋醫療單位。

隋善中表示，阿利在中秋節連續假期第一天被送到醫院，經檢查是腦幹出血，住進加護病房插管治療，醫護人員用藥、抽痰、灌食，期間情緒不穩定吵著要回家，護理人員以手機讓他與太太視訊安撫他，調整用藥後，住了12天後病情好轉，轉入普通病房由幫傭的妻子照護。

隋善中說，阿利是逃逸移工沒有健保，妻子經濟能力也有限，沒有多餘的積蓄支付醫療費，醫院秉持著救人第一的使命，不可能把患者當成人球不管，依舊持續給予治療，在轉入普通病房後，更請物理治療師幫他復健。

「重病的逃逸外勞就醫沒有健保，醫院總不能兩手一攤不救人吧？」隋善中指出，阿利住院到出院總共29天，醫藥費近30萬，院方聯繫印尼辦事處、移民署台中專勤隊協助，印尼辦事處回應，會協助患者處理返國流程，但相關費用仍要患者自行負擔。

阿利來台6年，做過成衣廠、製作輪椅、油漆工、製作家具工人，每個月賺的錢都匯回印尼家鄉，但上一份工作不但沒加班，還常放無薪假，他逃跑離開雇主，阿利透露，「我只想要賺錢幫助印尼的家人。」

隋善中表示，全台灣沒有健保的逃逸外勞，如果遇到重病、突然發生重大意外，龐大的醫療費無力負擔，患者無力支付，在沒有相關單位負責，就會形成呆帳，這是台灣醫療機構都會面臨到的問題，醫治病患是醫護人員的天職，但是，類似的案例不斷發生，雇主與主管機關更該負起相關責任。

移民署台中市專勤隊表示，積極協助聯繫在台親友擔任保證人，辦理收容替代處分，讓阿利可以安心配合醫院治療，不再擔心遭查獲或收容。目前，該移工已治療完畢，順利出院，移民署盡速協助辦理出境事宜。

35歲印尼籍逃逸移工阿利(化名)中風送醫，高達30萬元醫藥費他無力支付，妻子協助他復健。圖／大甲李綜合醫院提供
35歲印尼籍逃逸移工阿利(化名)中風送醫，高達30萬元醫藥費他無力支付，妻子協助他復健。圖／大甲李綜合醫院提供

移民署 印尼 患者 移工 中風

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