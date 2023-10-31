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要換季了？下周一東北季風再增強 這些地區恐不到20度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天持續受到東北季風影響，基隆北海岸到宜蘭天氣較不穩定，容易下雨。本報資料照片
今天持續受到東北季風影響，基隆北海岸到宜蘭天氣較不穩定，容易下雨。本報資料照片

本周到下周天氣變化大，明起逐漸回溫，周四起各地可能逾30度，秋老虎再現；但下周一東北季風增強，北部及東北部下雨、高溫降5、6度，相當有感，各地低溫約20度，但近山區平地及空曠地區不到20度。

氣象署預報員林定宜指出，東北季風減弱明起西半部逐漸升溫，周四起更可達30度以上，白天暖熱，頗有秋老虎味道，周四一直熱到下周日，下周一東北季風增強，北部及東北部轉雨，高溫下降5-6度，但中南部高溫仍有30度。低溫則是微降，都會區多在20度以上，但近山區平地及空曠地區不到20度。

天氣風險公司總經理彭啟明昨天在yahoo！tv彭博士觀風向節目中指出，下一波東北季風預計下周日晚上接近，下周日下半天有改變，北部降溫最低20度，可能是今年至今較有感覺，迎風面有雨到下周三、四，南部變化沒這麼顯著，但早晚溫差大。

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今天清晨持續受到東北季風影響，平地最低溫是苗栗頭屋的17.5度，鄰近的新竹峨嵋則17.6度，白天東北季風會略為增強，在基隆北海岸到宜蘭降雨較為頻繁，白天高溫約24-27度。

桃園以南午後高溫28-31度不等，越往南或越往內陸會越高，午後在較為悶熱中南部內陸將有零星午後對流發展，但水氣量不比夏天，即使有雨也只是零星的陣雨。

李至晟指出，東北季風預計明天白天開始減弱，水氣減少，迎風面降雨也減少，轉為多雲為主。

李至晟說，下周一東北季風再度增強，北部、東半部有雨，中南部穩定，北部高溫會顯著下滑到25度左右，在下周一晚上到下周二清晨氣溫最低，中北部跟宜花降到20度出頭，局部地區因輻射冷卻有機會來到20度以下。下周二白天東北季風又開始減弱，天氣又回暖並趨於穩定。

東北季風 高溫 換季 秋老虎

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