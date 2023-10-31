明起降雨縮小升溫 周四起逾30度迎秋老虎

今早包括雙北都下雨，中央氣象署指出，今持續受東北季風影響，迎風面水氣多，桃園以北及宜蘭、花蓮容易出現局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢發生機率。明起東北季風減弱，降雨範圍縮減，各地升溫，周四起各地多雲到晴，白天各地逾30度暖熱，秋老虎發威，但早晚溫差大。

氣象署指出，今天包括台東地區及新竹、苗栗山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。各地低溫約20至23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫24至26度，其他約28至31度，中南部日夜溫差大。

氣象署說，周三起，東北季風減弱，降雨範圍縮減，剩基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨；其他多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。周四至周日水氣減少，各地多雲到晴為主，只有零星降雨。

至於周四至下周日天氣更穩定，各地多雲到晴，迎風面只有局部雨，午後山區降雨零星。但白天溫暖偏熱，北部高溫像中南部一樣可達30、31度，東半部也有28、29度，像秋老虎天氣，不過清晨低溫約21至23度。

氣象署也呼籲民眾注意空氣品質，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天仍受東北季風影響，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。