照顧者「互助」 值班1天換喘息2天

家庭照護者往往沒有替手，無法獲得休息。中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）今年與國立台北護理健康大學合作創新「互助喘息」試辦計畫，入選國科會「包容為導向的科技計畫」，由一位專業照服員搭配一位照顧者志工，而照顧者志工值班一天，就可喘息兩天，紓解壓力，另可解決照服員人力不足困境。

行政院統計，截至今年六月，國內住宿式機構本國、外籍照服員人數，共計三萬五四一七人，但實際人力需求數量則為三萬七五○七人。進一步分析，住宿機構人力缺口超過二千人，若加上居家、社區式機構，照服員缺口高達七八一七人。

家總秘書長陳景寧表示，依長照二點○居家喘息服務，每天最多十小時，政府幫付三八五○元，民眾負擔百分之十六，但是照服員人力吃緊，或是家屬因不放心、省錢等因素，以致使用率偏低。

互助喘息創新服務計畫主持人、國立台北護理健康大學教授陳正芬表示，「互助喘息」試辦計畫為期三年，結合科技與財務專家，建立更具效率的科技平台及解方，融入照顧者的「時間銀行」觀念，加速民眾「預約喘息」、「預約換工」。

陳正芬指出，「互助喘息」創新服務是由專業照服員，負責身體照顧與活動帶領，搭配一位照顧者志工，負責安全看視與協助人力，採「二對多照顧策略」，一次照顧四到六位失能、失智或身心障礙者，並且透過科技平台預約媒合、派遣，照顧者志工「預約值班」一天，就可以換兩天「預約喘息」，為時間儲蓄的概念。

陳景寧強調，照服員人力不足，一對多照顧已不可行，採用二對多模式，可重新安排照服員、照顧者人力。此外，家庭照顧者帶著長輩到日照中心或社區據點「互助喘息」，一來可多與外界接觸，走出孤立空間，二來透過換手照顧，輪流休息，安心交接，增加社會互動與心理支持，打造專屬家庭照顧者的「社區支持團體」。

長照二點○推廣至今，全國共有八百處日間照顧中心、五千處社區照顧據點，但每周六、日卻很少開放。

陳正芬表示，希望業者提供日照中心、社區服務據點的周末空閒時段，透過科技，媒合人與空間，達到「共享空間」、「共享經濟」等精神。以爭取最大經濟效益，未來將試辦結果提供政府，作為發展長照二點○喘息服務新選項的參考。

陳景寧說，台北市與嘉義市政府協助下，今年共試辦四處互助喘息據點，明年預計推廣至十五處，待蒐集資料與研究分析後，希望未來成為長照二點○喘息服務選項，造福更多照顧者。