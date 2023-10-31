獨顧失智媽 她說「後腦如被水泥壓住」

長期照顧失智、失能家屬，家庭照顧者若沒有喘息服務，常身心俱疲。為照顧失智媽媽，五十多歲的林小姐於三年前辭去工作，但過程高壓難熬，幾度崩潰，自覺快要中風，「後腦彷彿被一塊水泥緊緊壓住」，因此就醫。所幸，加入互助喘息，適時紓解壓力，存滿動力，再出發。

林小姐說，以前常請居家照服員到家協助擦澡、洗髮，但媽媽被動接受照護，缺乏刺激，大腦處在放空狀態，常說不出話。在互助喘息據點，老師帶領活動，加上志工、社工等陪伴，媽媽開朗、活潑許多。至於費用，居家喘息服務一天自付額五百元，而互助喘息據點二百多元，差了一倍以上。

「希望互助喘息據點愈來愈多，讓更多人加入其中。」林小姐表示，在互助喘息服務下，她完成照服員認證培訓，也有能力照護別人，未來將擔任互助喘息照服員，幫助其他家屬。

林媽媽常搔抓屁股，力道較大、皮膚薄，稍微抓過頭，就會抓出傷口、滲血。林小姐表示，每次看到傷口，就覺得很崩潰，擔心得褥瘡，在超壓情境下，難免對著媽媽大吼大叫，充滿無力感。

林小姐與媽媽有如生命共同體，她說，一個人外出時，需特別注意安全，如果不小心發生意外，媽媽該怎麼辦？為此，她隨身攜帶小卡，上面除了寫著家裡地址，還有這麼一句話，「如果我發生意外，必須急救時，希望大家知道，家裡還有一位癱瘓老人家」。