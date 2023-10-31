聽新聞
test
0:00 / 0:00

給付放寬 搶救中風 EMT辨識是關鍵

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
台南市政府消防局與成大團隊合作，建置中風評估E化系統，助EMT腦中風辨識率。圖／台南市政府消防局提供
台南市政府消防局與成大團隊合作，建置中風評估E化系統，助EMT腦中風辨識率。圖／台南市政府消防局提供

癱軟在地，意識不清，這會是「酒空」個案，還是低血糖、低血壓、腦中風、心肌梗塞？對緊急救護員（ＥＭＴ）來說，每一次出勤救人，就是一次考驗。目前緊急救護員以「辛辛那提中風指標」辨識病患是否腦中風，但病情嚴重個案無法「微笑、舉手」，為此，基層人員呼籲，應有更多訓練課程、參考指標，以達到「速辨識、快就醫」搶救目的。

腦中風及心肌梗塞到院前處置 製表／劉家汶
腦中風及心肌梗塞到院前處置 製表／劉家汶
健保資料顯示，一○九年急性腦中風住院四萬零五百五十六人，受疫情影響，一一○年人數較少，為三萬八千九百四十三人，一一一年則有三萬七千七百八十四人，平均每年約在四萬人上下。臨床顯示，超過六成腦中風病患肢體受損，無法回到職場，不少病患需以輪椅代步，甚至長期臥床，經濟負擔沉重。

重大創傷、腦中風、心肌梗塞為緊急救護三大急重症，面對眾多意識不清的急重症個案，緊急救護員如何在短時間內，做出正確判斷，將腦中風病患送至可處置的急救責任醫院，過程充滿挑戰，宛如與死神拔河。

在研判疾病類別上，目前大部分救護車均備有「十二導程心電圖」設備，可精準研判是否心肌梗塞，但是，在判讀腦中風的時候，仍缺乏工具及處置方式，只能靠緊急救護員以人工辨識，如但意識不清的個案則無法配合「辛辛那提中風指標」評估。

再者，目前腦中風在緊急救護員的複訓課程項目中歸類為「意識不清」，且訓練後也沒有相關考核機制。

值得重視的是，大部分腦中風個案並未在第一時間致電一一九，耽擱急救時間。消防署緊急救護組科長簡鈺純表示，儘管宣導多年，但是，仍有半身癱軟無力的腦中風個案竟自行開車至醫院急診，有些病人則會先向親友求救，延誤緊急搶救的時機。

健保數據統計，目前我國血栓溶解率仍有改善空間，主要原因為就醫時間過晚，為此，健保署長石崇良宣布，自一一二年十月一日起，急性缺血性腦中風從零到三小時擴大給付條件為「零到四點五小時內」。十一月起放寬機械取栓術，將「前循環在發作內八小時內執行」延長至「廿四小時內」。

就健保署資料，在溶栓方面預估增加一千六百人受惠、取栓預估新增五百六十五人受惠，對急性腦中風病患的「生存之鏈」幫助很大。雖然到院後治療的給付放寬，但尚未到院前的前端救護，應可補強，透過教育訓練，讓緊急救護員能夠更精準辨識出腦中風個案，相信雙管齊下，可以減少偏癱臥床等悲劇發生。

腦中風 救護員 健保

延伸閱讀

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

失智男赤腳迷路…豐原警護送回家才知有中風臥病哥 為兄弟送暖

高雄騎士和救護車相撞影像曝光 翻滾手腳擦傷、病患無礙

遠離腦中風注意3大事項 健保署出動近500人響應

相關新聞

照顧者「互助」 值班1天換喘息2天

家庭照護者往往沒有替手，無法獲得休息。中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）今年與國立台北護理健康大學合作創新「互助喘息...

給付放寬 搶救中風 EMT辨識是關鍵

癱軟在地，意識不清，這會是「酒空」個案，還是低血糖、低血壓、腦中風、心肌梗塞？對緊急救護員（ＥＭＴ）來說，每一次出勤救人...

搶救腦中風 放寬溶栓、取栓健保給付時間

秋冬季節來臨，氣溫驟降、晝夜溫差大，易導致血管收縮劇烈而引發腦中風。10月29日在一場「2023世界中風日在桃園」活動中...

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

大家對於健保費的看法是如何呢？一名網友在PTT上抱怨，健保一年用不到三次，發現加上自己的母親保費總共要6000多元，不禁懷疑健保費是在懲罰認真工作的上班族嗎？

「媽媽還在，我不能倒」她怕出門有萬一 身帶小卡只為失智母親

家庭照顧者長期照顧失智、失能家屬，若沒有喘息服務，真的是身心俱疲。50多歲的家庭照顧者林小姐，為照顧失智媽媽，三年前辭去...

花蓮壽豐02:12規模4地震 最大震度3級

根據交通部中央氣象署資訊，花蓮縣政府南南西方26公里（位於花蓮縣壽豐鄉）今天凌晨2時12分發生芮氏規模4地震，地震深度7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。