給付放寬 搶救中風 EMT辨識是關鍵

癱軟在地，意識不清，這會是「酒空」個案，還是低血糖、低血壓、腦中風、心肌梗塞？對緊急救護員（ＥＭＴ）來說，每一次出勤救人，就是一次考驗。目前緊急救護員以「辛辛那提中風指標」辨識病患是否腦中風，但病情嚴重個案無法「微笑、舉手」，為此，基層人員呼籲，應有更多訓練課程、參考指標，以達到「速辨識、快就醫」搶救目的。

腦中風及心肌梗塞到院前處置 製表／劉家汶 健保資料顯示，一○九年急性腦中風住院四萬零五百五十六人，受疫情影響，一一○年人數較少，為三萬八千九百四十三人，一一一年則有三萬七千七百八十四人，平均每年約在四萬人上下。臨床顯示，超過六成腦中風病患肢體受損，無法回到職場，不少病患需以輪椅代步，甚至長期臥床，經濟負擔沉重。

重大創傷、腦中風、心肌梗塞為緊急救護三大急重症，面對眾多意識不清的急重症個案，緊急救護員如何在短時間內，做出正確判斷，將腦中風病患送至可處置的急救責任醫院，過程充滿挑戰，宛如與死神拔河。

在研判疾病類別上，目前大部分救護車均備有「十二導程心電圖」設備，可精準研判是否心肌梗塞，但是，在判讀腦中風的時候，仍缺乏工具及處置方式，只能靠緊急救護員以人工辨識，如但意識不清的個案則無法配合「辛辛那提中風指標」評估。

再者，目前腦中風在緊急救護員的複訓課程項目中歸類為「意識不清」，且訓練後也沒有相關考核機制。

值得重視的是，大部分腦中風個案並未在第一時間致電一一九，耽擱急救時間。消防署緊急救護組科長簡鈺純表示，儘管宣導多年，但是，仍有半身癱軟無力的腦中風個案竟自行開車至醫院急診，有些病人則會先向親友求救，延誤緊急搶救的時機。

據健保數據統計，目前我國血栓溶解率仍有改善空間，主要原因為就醫時間過晚，為此，健保署長石崇良宣布，自一一二年十月一日起，急性缺血性腦中風從零到三小時擴大給付條件為「零到四點五小時內」。十一月起放寬機械取栓術，將「前循環在發作內八小時內執行」延長至「廿四小時內」。

就健保署資料，在溶栓方面預估增加一千六百人受惠、取栓預估新增五百六十五人受惠，對急性腦中風病患的「生存之鏈」幫助很大。雖然到院後治療的給付放寬，但尚未到院前的前端救護，應可補強，透過教育訓練，讓緊急救護員能夠更精準辨識出腦中風個案，相信雙管齊下，可以減少偏癱臥床等悲劇發生。