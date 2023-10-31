聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／一天喝八杯水 難忘開水醫生叮嚀

聯合報／ 文／盧素梅（北市文山）
經過登山鍛鍊身體，慢慢遠離易感冒體質。圖／盧素梅提供
經過登山鍛鍊身體，慢慢遠離易感冒體質。圖／盧素梅提供

我從小體弱、經常感冒，上大學後因為住校，感冒就會去找校醫。記得第一次去看校醫，當我說完病情他劈頭就問，「妳一天喝幾杯水？」我回說，「大概二、三杯」，沒想到校醫提高音量說，「不夠，不夠，一天要喝八杯水，難怪妳會感冒。」

過沒多久，我再次感冒又找校醫時，他仍然提出一天喝幾杯水的必考題，這回我學乖了回說，「一天喝八杯水」，沒想到他更生氣地說，「妳騙人，一天喝八杯水，怎麼可能會感冒？」每回看診總是重複喝幾杯水的對話，因此我們給校醫「開水醫生」封號。

一方面可能心裡畏懼「開水醫生」，另一方面參加了登山社，大自然也是好醫師，經過登山鍛鍊身體，我慢慢遠離易感冒體質，就比較少去找校醫。

如今隨著年紀增長、病痛漸多，看醫頻率變高了。抱持著大病上大醫院、小病到診所概念，我最常求助的是住家附近的王令時內科診所，老醫師王令時為人親切，會耐心聽完我講述症狀、聽診、開藥給我，再叮嚀我要多喝水、多休息。

雖然「開水醫生」和老醫師態度截然不同，但現在已成熟懂事的我，比較能體會校醫的苦口婆心，他們的出發點都是希望我們健康，而且本來多喝水就是保健之道，所以打從心底感謝「開水醫生」當年的震撼教育。寫到這裡，我該去喝杯水了。

感冒 醫師 考題

延伸閱讀

李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

準備迎接冬天！今天霜降夜涼注意感冒 中醫師建議飲食「紅白合」

入秋陳月卿推薦喝「抗感冒五行湯」，五食材聯合作用有效抵禦各類病毒！懶人做法影片教學

去年感冒疫情反映在今年 醫：防感染用手揉鼻是大忌

相關新聞

「媽媽還在，我不能倒」她怕出門有萬一 身帶小卡只為失智母親

家庭照顧者長期照顧失智、失能家屬，若沒有喘息服務，真的是身心俱疲。50多歲的家庭照顧者林小姐，為照顧失智媽媽，三年前辭去...

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

大家對於健保費的看法是如何呢？一名網友在PTT上抱怨，健保一年用不到三次，發現加上自己的母親保費總共要6000多元，不禁懷疑健保費是在懲罰認真工作的上班族嗎？

他驚訝「這知名景區」被指不值一提 網紛點名台灣空虛景點

大家認為台灣最厲害的景點在哪兒？一名網友在PTT發起討論，台灣有哪些自認為最頂的觀光景點，其實不值得一提呢？

鐵路人員升資考試登場 11月「這2天」台鐵停駛86列次

「112年交通事業鐵路人員升資考試」11月4日至11月6日登場，台鐵局今表示，台鐵局司機員報考人數共計297人，影響期間...

子女「從母姓」增加了 跨國夫妻同姓前十大國家出爐

內政部今發布姓名人口統計，並首度依90年至111年結婚登記申請書資料統計比對，發現跨國（地區）婚姻夫妻總對數為50萬3,...

美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」

天氣風險公司總經理彭啟明今天在yahoo！tv彭博士觀風向中指出，最近沒有颱風生成跡象，也看不出有顯著冷空氣到台灣，但東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。