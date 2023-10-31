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健康你我他／一天喝八杯水 難忘開水醫生叮嚀
我從小體弱、經常感冒，上大學後因為住校，感冒就會去找校醫。記得第一次去看校醫，當我說完病情他劈頭就問，「妳一天喝幾杯水？」我回說，「大概二、三杯」，沒想到校醫提高音量說，「不夠，不夠，一天要喝八杯水，難怪妳會感冒。」
過沒多久，我再次感冒又找校醫時，他仍然提出一天喝幾杯水的必考題，這回我學乖了回說，「一天喝八杯水」，沒想到他更生氣地說，「妳騙人，一天喝八杯水，怎麼可能會感冒？」每回看診總是重複喝幾杯水的對話，因此我們給校醫「開水醫生」封號。
一方面可能心裡畏懼「開水醫生」，另一方面參加了登山社，大自然也是好醫師，經過登山鍛鍊身體，我慢慢遠離易感冒體質，就比較少去找校醫。
如今隨著年紀增長、病痛漸多，看醫頻率變高了。抱持著大病上大醫院、小病到診所概念，我最常求助的是住家附近的王令時內科診所，老醫師王令時為人親切，會耐心聽完我講述症狀、聽診、開藥給我，再叮嚀我要多喝水、多休息。
雖然「開水醫生」和老醫師態度截然不同，但現在已成熟懂事的我，比較能體會校醫的苦口婆心，他們的出發點都是希望我們健康，而且本來多喝水就是保健之道，所以打從心底感謝「開水醫生」當年的震撼教育。寫到這裡，我該去喝杯水了。
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