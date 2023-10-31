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烏克蘭聯合芭蕾舞團「吉賽兒」2024年1月首登衛武營演出

聯合報／ 本報訊
烏克蘭聯合芭蕾舞團「吉賽兒」首登衛武營國家歌劇院演出。圖／聯合數位文創提供
烏克蘭聯合芭蕾舞團「吉賽兒」首登衛武營國家歌劇院演出。圖／聯合數位文創提供

國際舞蹈界盛事第10屆「世界芭蕾日」（World Ballet Day）明日登場，來自六大洲、超過60組世界頂尖舞團，將串連於線上直播共舞，在戰時仍持續維持演出的烏克蘭國家歌劇院，亦響應推出芭蕾舞團幕後排練花絮的公開課，標誌著烏克蘭舞者堅持不懈，以藝術向國際發聲的決心。

明年1月，台灣也將迎來一群來自烏克蘭的舞者，烏克蘭聯合芭蕾舞團將首度登上衛武營國家歌劇院舞台，烏克蘭聯合芭蕾舞團集結來自烏克蘭各大劇院流離失所的芭蕾舞者，其演出製作來自利沃夫的國家歌劇院，以他們堅毅且強而有力的舞姿感動所有觀眾。

利沃夫作為烏克蘭西部大城，一直是戰爭時期接收撤離人員的重要據點，作為一個避難潮遷徙的樞紐，劇院去年推出了浪漫派芭蕾的代表舞劇「吉賽兒」，期待能為當地的新舊居民一起維繫生活秩序。

經歷過戰爭傷痛與重建的烏克蘭的舞者，本次來台灣巡演，希望能在烏克蘭聯合芭蕾舞團旗幟下，傳遞他們對國族同胞的深愛與對於和平的祈願，將最完美的演出帶給每一位觀眾。

烏克蘭聯合芭蕾舞團2024年1月14日將在衛武營國家歌劇院帶來2場演出，最低優惠88折起，購票請上udn售票網（https://bit.ly/3SjNvkx），客服專線：(02) 2649-1688（每日上午9點到下午6點）

烏克蘭 國家歌劇院 舞團

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