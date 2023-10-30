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健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

聯合新聞網／ 綜合報導
大家對於健保費的看法是如何呢？一名網友在PTT上抱怨，自己加上母親健保費總共要6000多元，不禁懷疑健保費是在懲罰認真工作的上班族嗎？圖／本報資料照片
大家對於健保費的看法是如何呢？一名網友在PTT上抱怨，自己加上母親健保費總共要6000多元，不禁懷疑健保費是在懲罰認真工作的上班族嗎？圖／本報資料照片

大家對於健保費的看法是如何呢？一名網友在PTT上抱怨，健保一年用不到三次，發現加上自己的母親保費總共要6000多元，不禁懷疑是在懲罰認真工作的上班族嗎？

原PO分享，自己健保一年用不到三次，甚至有好幾年沒去看過醫生跟診所，頂多去洗牙，結果發現加上自己的母親保費總共要6000多元，痛批又不是繳越多享用的等級越好，還不是一堆東西要自費，社會保險到底是在懲罰誰？不能設定上限嗎？

貼文一出，一部分網友認同原PO的觀點，「再查查納保跟預計要納保的族群會更吐血」、「前陣子遇到也是每個月繳好幾千」、「健保收費機制不改革都沒有用」、「不要為了少數人犧牲多數人的利益」、「確實就是健康的人負擔重病的人」、「少算二代健保了，公司發獎金都被扣」、「一個人去年要四萬，超想退出健保」。

另外，大部分的網友認為健保就是未來的保障，「生個大病開個大刀就不會這樣想了！」、「長輩得癌症，要是沒健保早就破產了」、「代表你身體健康不好嗎？保險這種東西都是寧可用不到吧！」、「保險這種東西本來就是防個萬一的」、「健保不是划算的問題，而是拿青壯人經濟力補貼老少病的概念」、「都民國幾年了還有人不懂保險的真諦」、「現在沒用到不代表以後用不到啊！」

健保 保費 PTT

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