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「媽媽還在，我不能倒」她怕出門有萬一 身帶小卡只為失智母親

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「最重要的是，媽媽還在，我不能倒，如果我倒下，媽媽暫時會被安置，但媽媽的未來，又會由誰來決定？」林小姐（右）說，媽媽就如同她的小孩，必須細心呵護。記者沈能元／攝影
「最重要的是，媽媽還在，我不能倒，如果我倒下，媽媽暫時會被安置，但媽媽的未來，又會由誰來決定？」林小姐（右）說，媽媽就如同她的小孩，必須細心呵護。記者沈能元／攝影

家庭照顧者長期照顧失智、失能家屬，若沒有喘息服務，真的是身心俱疲。50多歲的家庭照顧者林小姐，為照顧失智媽媽，三年前辭去工作，沒有收入的她，無法繼續聘請外籍看護工，現在是一個人照顧媽媽。林小姐說，在互助喘息據點，家屬可以互相幫助，當自己負責照顧其他長者時，感覺多了許多家人，自己獲得喘息服務時，也有時間做其他事情，媽媽在互助喘息據點感覺更加活潑。

林小姐說，以往一個人在家照顧媽媽，如果需要喘息服務，居家喘息照服員都是臨時派遣，一天顧完，媽媽都沒有外來的刺激，可能一直不說話，大腦多處在空白狀態，像是患了失語症。但來到互助喘息據點後，有老師帶領活動，也有其他志工、社工的陪伴，感覺媽媽比較開朗、活潑。而在費用方面，居家喘息服務一天自付額約500元，但互助喘息據點約200多元，兩者差了一倍以上。

「其實，照顧者必須被看見，如果大家可以看到照顧者的辛苦，對照顧者來說，也是一種紓壓的方式。」林小姐說，在照顧的過程，媽媽常會搔抓屁股，但老人家不知力道、皮膚又薄，有時稍微抓過頭，皮膚就會抓出傷口、流血。她不捨的說，媽媽很瘦，擔心這樣會得褥瘡，「看到皮膚的傷口，真的很崩潰，在超壓的情境下，難免對媽媽大吼大叫」。

林小姐說，崩潰的情緒下，感覺自己都要中風了，「如同有塊水泥，緊緊壓在後腦」，還因此到醫院檢查。尤其，一個人外出都會特別小心，媽媽一個人在家，如果她在外不小心發生意外，不會有人知道，家裡還有一位老人家，因此，她外出時，務必隨身攜帶小卡，上面寫著，「如果我發生意外，必須急救時，希望大家知道，家裡還有一位癱瘓老人家」，同時她留下家裡地址，希望有人可以到家裡看看。

「最重要的是，媽媽還在，我不能倒，如果我倒下，媽媽暫時會被安置，但媽媽的未來，又會由誰來決定？」林小姐說，媽媽就如同她的小孩，必須細心呵護，如同家住5樓的她，若媽媽要前往醫院、照護據點，她必須背著媽媽下樓、上樓，雖然以往有使用爬梯機，但受限於樓梯高度不一，爬梯機運作不順，有一次，媽媽告訴她，不敢坐了，「現在媽媽在她的背上，上樓、下樓，可以充分感覺到安心」。

林小姐說，未來如果互助喘息的據點多一點，可以讓想參加的家屬更願意加入。她在喘息服務下，更有時間完成了照服員認證培訓，未來還能做有酬勞的互助喘息照服員。

照服員 失智

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