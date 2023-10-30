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全國姓名統計分析出爐 「婷婷」位居疊字名冠軍

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
內政部新出版的「全國姓名統計分析」，國人最常取用的疊字名字為女性「婷婷」居冠，至男性則以「彬彬」最多。 聯合報系資料照
內政部新出版的「全國姓名統計分析」，國人最常取用的疊字名字為女性「婷婷」居冠，至男性則以「彬彬」最多。 聯合報系資料照

內政部新出版的「全國姓名統計分析」，國人最常取用的疊字名字為女性「婷婷」居冠，至男性則以「彬彬」最多。經統計，全國取用疊字人口數有6萬7571人，其中男性為1220人（1.81%），女性為6萬6351人（98.19%），顯示女性取用疊字名字占絕大多數。

內政部表示，今年首度統計國人名字取用疊字的情形，依2023年6月30日戶籍資料為基準，前3大取用疊字名字，男性依序為彬彬（55人）、安安（49人）、明明（45人）；女性依序為婷婷（4536人）、玲玲（3834人）、莉莉（3735人）。

內政部指出，「家豪」與「淑芬」蟬聯第一，國人前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）。女性依序為淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7,487人）。「家豪」自101年起，「淑芬」自99年起，連續奪得第一。

內政部提到，隨著世代的不同，國人取名趨勢也出現變化，各世代取名各有所好，不僅反映出時代背景，更看得出不同世代對子女的期待。以十年級為例，男性以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」亦為熱門選項，女性則以「品妍」、「子晴」、「詠晴」成為主流。到了110年，男性「恩碩」、女性「品妍」為最夯，「宥廷」、「子睿」、「苡菲」、「雨霏」也獲得取名之青睞。

內政部指出，依據2023年6月30日全國總人口數2337萬3,283人，前十大姓人數為1233萬9,778人，占總人口數52.79％；而全國前百大姓人數為2258萬2,375人，占總人口數96.62％，可見人口集中大姓情形，極為明顯。

前十大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，均為單姓，較107年減少10萬3,098人，其中黃姓減少23,980人最多，蔡姓減少2186人最少。

內政部表示，2023年全國姓氏數量共計1785姓，其中包括單姓1667姓，人數為2333萬7,790人；複姓118姓，人數為2萬7404人；其他包括「原住民傳統姓名」及「以中文原名或外文音譯者」等共8089人。

內政部提到，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全國老化指數為149.05；而全國前二十大姓的老化指數，以郭姓最高為158.64，劉姓次之為157.68。另觀察前二十大姓90歲以上人口比率以劉姓0.76％最高；而前二十大姓幼年人口比率則以許姓12.45％最高。

內政部 疊字

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