周四起秋老虎發威4天暖熱 日夜溫差又最大上看10度

明天持續受東北季風影響，不過周三起減弱，中央氣象署指出，周三起天氣轉穩，各地溫度回升，北部27至29度。未來一周，周四至周日天氣最熱、短暫回暖，可說是俗稱的秋天虎發威，但各地日夜溫差最大，尤其西半部差距達8至10度。下周一，東北季風又增強，北部高溫降至25度。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天仍受東北季風影響，桃園以北、宜蘭及花蓮易有短暫降雨，其中東北部有較大雨勢發生機率；台中、竹苗山區零星降雨；其他地區多雲到晴，午後中南部山區零星短暫陣雨。

周三起，東北季風減弱，降雨範圍縮減，剩下基隆北海岸、東半部地區、恆春半島局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。周四至周日，水氣回升，各地多雲到晴為主，降雨零星。

溫度方面，張承傳說，明天各地低溫20至23度，桃園以北、宜蘭及花蓮白天高溫24至26度；其他地區普遍高溫28至31度。周三起，各地溫度回升，北部27至29度。

周四起至周日，水氣少，氣溫再升，北部高溫30至31度、西半部30至31度、東半部28至29度；這四日日夜溫差大，西半部差距明顯達8至10度，各地普遍低溫21至23度。