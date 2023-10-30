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鐵路人員升資考試登場 11月「這2天」台鐵停駛86列次

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

「112年交通事業鐵路人員升資考試」11月4日至11月6日登場，台鐵局今表示，台鐵局司機員報考人數共計297人，影響期間內乘務人力，11月6日至7日，停駛非對號列車86列次以及截短13列次。

112年交通事業鐵路人員升資考試11月4日至11月6日辦理，台鐵局指出，台鐵局司機員報考人數共計297人，影響期間內乘務人力，經調整司機員預備人力、調整未報考司機員例假、跨單位人力支援、以駕駛督導人力支援列車駕駛工作，及優先停駛考試當日貨物列車、試運轉及專開列車等措施後，乘務人力仍不足約60人。

台鐵局表示，為降低對客運服務衝擊，邀集相關部門多次會商及檢討後，11月6日停駛非尖峰時段西部幹線、東部幹線區間車、區間快車及集集線區間車等共63列次，以及截短行駛區間車共13列次；11月7日停駛集集線區間車共23列次。

另外，因應集集線於11月6日及7日全線停駛，台鐵局於二水站至車埕站間將啟動公路客運接駁轉乘服務，當日欲前往集集線旅客，請至二水站搭乘公路接駁客運，請旅客預先保留轉乘時間。詳細列車行駛車次、時刻，可參閱台鐵局網站。

因應112年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵停駛列車列次。圖／台鐵提供
因應112年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵停駛列車列次。圖／台鐵提供
因應112年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵停駛列車列次。圖／台鐵提供
因應112年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵停駛列車列次。圖／台鐵提供
因應112年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵停駛列車列次。圖／台鐵提供
因應112年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵停駛列車列次。圖／台鐵提供

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