他驚訝「這知名景區」被指不值一提 網紛點名台灣空虛景點

大家認為台灣最厲害的景點在哪兒？一名網友在PTT發起討論，台灣有哪些自認為最頂的觀光景點，其實不值得一提呢？

原PO表示，台灣最自豪且最愛推薦給外國人旅遊景點的日月潭，竟然被國人嘴「不值得一提」？自己則認為位於野柳的女王頭除了要排隊觀賞，看完只覺得空虛，台灣還有哪些景點其實不足掛齒呢？

貼文一出，引起網友們的熱烈討論，「地熱谷」、「蘭陽博物館」、「墾丁、日月潭滿無聊的」、「女王頭門票要兩百多，真的去看空虛的」、「整個台灣只有東邊景點可以看，北西南邊根本爛到笑」、「九份真的輸中國隨便一個古鎮」。

有一部分網友持不同的意見，認為很多人只是崇洋媚外，「九份還不錯吧！覺得很讚阿」、「推薦太魯閣、阿里山、武陵」、「去日月潭要接著去九族，這樣才完整」、「疫情期間去女王頭完全沒人不用排隊，拍照拍到爽」、「野柳地上其實一堆海膽化石，注意到的人很少」、「台灣的太魯閣峽谷地型確實是世界級」。

另外，有網友點出問題的癥結點，「重點永遠不是景點，而是跟誰去」、「去哪裡真的沒那麼重要，重點是跟誰去」。