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影／金門大橋通車滿周年 中華郵政發售郵票限量65萬套

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋通車屆滿一周年，中華郵政公司今天特別以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島等著名景點為題材，發行「寶島風情郵票－金門縣」1套4枚。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋通車屆滿一周年，中華郵政公司今天特別以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島等著名景點為題材，發行「寶島風情郵票－金門縣」1套4枚。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋通車屆滿一周年，中華郵政公司以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島等著名景點為題材，發行「寶島風情郵票－金門縣」1套4枚，今天在縣府舉辦發行典禮，限量65萬套，金門縣副縣長李文良在致詞時表示，希望郵局的各營業據點可以幫忙賣金門高梁酒，相信對金門是很好的行銷。

發行典禮在金門縣中正國小舞蹈社的動感表演揭開序幕，由中華郵政公司總經理江瑞堂主持，包括李文良、縣政府參議王登緯、金門縣議會秘書長王垣坤、金門防衛指揮部政戰主任鄭傑元、金門國家公園管理處處長鄭瑞昌、高速公路局第二新建工程分局第五工務所主任張震宇、金門酒廠董事長吳昆璋、中華集郵團體聯合會常務理事暨中國集郵協會理事長蕭士誠及台北郵局局長黃良江等人共同為郵票揭幕。

江瑞堂表示，中華郵政從45年已陸續發行3套以金門為主題的郵票，包括莒光樓、風獅爺與金門國家公園，見證了金門的歷史發展與獨特景觀，今年的寶島風情郵票，以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島為郵票圖案主角，共發行1套4枚，郵票面值分別為新台幣8元2枚、9元及20元各一枚。

本身也熱愛集郵的李文良透露，他有收藏一枚金門「 毋忘在莒」的郵票，面額4角，大概已經有60多年的歷史，他感謝中華郵政發行郵票幫金門做行銷，而這次選的點都是金門很具代表性的景點，希望未來可以多推出跟金門相關的郵票；此外，他也提到，郵局的營業處遍佈各地，希望未來郵局的各營業據點也可以幫忙賣金門高梁酒，相當是很好的異業結盟。

王垣坤表示，這是郵局第4次發行金門相關的郵票，希望下次推出不要再隔那麼久，他也建議金門酒廠可以請郵局幫忙發行相關郵票，相信是很好的異業結合。

為了服務郵迷，台北郵局今天也在金門知名景點莒光樓設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售相關集郵票(商)品、「寶島風情郵票—金門縣」個人化郵票、限量郵票專冊及發行典禮紀念卡，服務用郵民眾，吸引不少熱愛集郵的民眾到場排隊搶蓋郵戳與購買相關郵票。

「寶島風情郵票－金門縣」今天在縣府舉辦發行典禮，由中華郵政公司總經理江瑞堂（左五）、縣政府參議王登緯（右五）、高速公路局第二新建工程分局第五工務所主任張震宇（左二）等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影
「寶島風情郵票－金門縣」今天在縣府舉辦發行典禮，由中華郵政公司總經理江瑞堂（左五）、縣政府參議王登緯（右五）、高速公路局第二新建工程分局第五工務所主任張震宇（左二）等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影
中華郵政公司集郵處長鄭麗華在受訪時表示，這次的「寶島風情郵票－金門縣」1套4枚，限量發行65萬套。記者蔡家蓁／攝影
中華郵政公司集郵處長鄭麗華在受訪時表示，這次的「寶島風情郵票－金門縣」1套4枚，限量發行65萬套。記者蔡家蓁／攝影
為了服務郵迷，台北郵局今天也在金門知名景點莒光樓設置臨時郵局，吸引不少熱愛集郵的民眾到場排隊搶蓋郵戳與購買相關郵票。記者蔡家蓁／攝影
為了服務郵迷，台北郵局今天也在金門知名景點莒光樓設置臨時郵局，吸引不少熱愛集郵的民眾到場排隊搶蓋郵戳與購買相關郵票。記者蔡家蓁／攝影
台北郵局今天也在金門知名景點莒光樓設置臨時郵局，有民眾一早就到場排隊搶蓋郵戳與購買相關郵票。記者蔡家蓁／攝影
台北郵局今天也在金門知名景點莒光樓設置臨時郵局，有民眾一早就到場排隊搶蓋郵戳與購買相關郵票。記者蔡家蓁／攝影
「寶島風情郵票－金門縣」今天在縣府舉辦發行典禮，中華郵政公司總經理江瑞堂（左）贈送紀念相框給縣政府參議王登緯（右）。記者蔡家蓁／攝影
「寶島風情郵票－金門縣」今天在縣府舉辦發行典禮，中華郵政公司總經理江瑞堂（左）贈送紀念相框給縣政府參議王登緯（右）。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 郵局 中華郵政

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