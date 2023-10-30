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家總互助喘息採「二對多」創新模式 照顧者獲更多喘息

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

家庭照護者往往沒有替手，無法獲得休息，或是外籍看護工需要休假怎麼辦？中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）今年與國立台北護理健康大學合作創新「互助喘息」試辦計畫，並入選國科會以「包容為導向的科技計畫」。期盼家庭照顧者帶著長輩到日照中心或社區據點換工，走出家門多與外界接觸，達到換手照顧、輪流休息的目標，同時解決照服員人力吃緊問題。

家總秘書長陳景寧表示，互助喘息創新服務是由一位專業照服員，搭配一位照顧者志工照服員，由專業照服員負責身體照顧與活動帶領，照顧者志工負責安全看視與協助人力，以「二對多照顧策略」，一次照顧四到六位失能、失智或身心障礙者，並透過科技平台預約媒合、派遣，一位照顧者志工「預約值班」一天，可換兩天「預約喘息」。

陳景寧說，依長照2.0居家喘息服務，每天最多10小時，政府要付3850元，民眾負擔其中16%自負額，但照服員人力吃緊，或家屬因不放心、省錢等因素，使用率偏低。互助喘息除可解決照顧服務人力不足問題，也希望家庭照顧者走出孤立、透過同儕互助，能夠安心交接，增加社會互動與心理支持，打造專屬家庭照顧者的「社區支持團體」。

互助喘息創新服務計畫，今年由國立台北護理健康大學教授陳正芬擔任總計畫主持人，健康科技學院院長、教授洪論評及淡江大學計系教授韓幸紋擔任共同主持人，整合型研究案入選國科會人文處「以包容為導向之科技計畫」。

陳正芬說，互助喘息創新計畫，為國科會「包容為導向的科技計畫」，此為三年計畫，結合科技與財務專家，建立更具效率的科技平台及解方，加速民眾「預約喘息」、「預約換工」。因照服員人力不足，一對多照顧已不可行，而採用二對多模式，重新安排照服員、照顧者人力，並同時提升空間多元坪效。

陳正芬指出，該計劃同時融入照顧者的時間銀行，且以一年一期計算，由一名照服員搭配一名照顧者志工，兩者分工清楚，模式為預約值班一天，可換兩天預約喘息。

另長照2.0推廣至今，全國共有800處日間照顧中心，5000處社區照顧據點，但每周六、日都沒有適用。陳正芬表示，此也鼓勵業者提供日照中心、社區服務據點的周末空閒時段，透過科技，加速人與空間的媒合，達到「共享空間」、「共享經濟」精神。以爭取最大經濟效益，將試辦結果提供給政府，作為發展長照2.0喘息服務新選項的參考。

照顧者林小姐4年前辭職照顧失智症母親，今年88歲的林媽媽，中風後引發血管性失智症，又因缺少外界刺激，病情逐漸惡化，為照顧母親，林小姐平時使用居家服務，以協助如廁、洗澡等照顧，周末有需要時，就會申請喘息服務，但獨自照顧的壓力，讓林小姐難以喘氣。

經長照服務單位推薦，林小姐報名使用互助喘息服務，在媽媽參與活動的同時，也開啟了林小姐對生活的新可能。「原來照顧還可以這樣做。」林小姐說，她在社工、照顧者同儕鼓勵下，完成照服員認證培訓，也能做有酬的互助喘息照服員。

陳景寧說，今年已在台北市與嘉義市政府協助下試辦4處，明年預計推廣至15處試辦點，待收集資料與研究分析後，希望未來成為長照2.0喘息服務選項，嘉惠更多照顧者。

照服員 長照 失智症

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