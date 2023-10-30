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推電動公車卻沒足夠充電站 環境部：已爭取15億建置費

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今年已與交通部共同爭取15億充換電設施建置經費，推動對象除電動公車，也包含電動汽機車。聯合報系資料照
環境部今年已與交通部共同爭取15億充換電設施建置經費，推動對象除電動公車，也包含電動汽機車。聯合報系資料照

為加速市區公車全面電動化，環境部交通部合作推動「2030年客運車輛電動化推動計畫」，但立委指出，公車電動化若要廣泛使用，還須有足夠的充電站及快速克電設施，但今年上述設施均未普及建置。環境部表示，今年已與交通部共同爭取15億充換電設施建置經費，推動對象除電動公車，也包含電動汽機車。

立法院社福及衛環委員會今處理112年度衛福部、環境部主管預算凍結案，以及繼續審查113年度環境部主管預算。

民眾黨立委吳欣盈指出，「台灣2050淨零排放路徑及策略」的重要戰略之一為運具電動化與無碳化，但公車客運電動化若要廣泛使用，須有足夠的充電站及快速克電設施，電池技術也須以高容量及長壽命來滿足長程運輸需求，但今年度上述設施都未能普及建置。

環境部大氣司長蔡孟裕表示，充電設施、換電設施建置部分，今年已與交通部共同向上爭取15億的充換電設施經費，交通部9.8億，環境部5.2億，分別在公有設施、交通節點推動充換電設施，目標對電動載具使用者更加友善，推動對象除電動公車外，也包含電動車及電動機車。

國民黨立委張育美表示，熱門公車路線因營運收益豐厚，客運業者自行更換電動車不成問題、但冷門路線恐因公車班次過少或居民生活習慣因素，導致私人運具使用量持續保持在相當程度水平，環境部應盤點各路線的收益，以及公車全面汰換成電動車的相關性。

蔡孟裕說，推動電動公車的政策，到2030年的總經費為692億，環境部負責的192億包含電動公車搭乘人次、里程的補助，冷門路線、人次偏低的路線，里程補助會比熱門路線來得高，也盼公車業者可以調度電動公車到人次偏低的路線服務。

環境部今年9月21日公告「補助電動大客車營運作業要點」，將以往直接補助車體費用，改為依電動公車實際營運里程及載客人次提供營運補助，補助上限從150萬元提高至160萬元，以鼓勵業者營運於高運量路線，提高減碳成效。

公車 環境部 交通部

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