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美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」
天氣風險公司總經理彭啟明今天在yahoo！tv彭博士觀風向中指出，最近沒有颱風生成跡象，也看不出有顯著冷空氣到台灣，但東北亞只有10度，美國迎來今年第一波冷空氣，急凍到零度，如果要出國要注意天氣。
彭啟明指出，本周先涼後暖，秋老虎發威日夜溫差大，東北季風周三起減弱，迎風面短暫雨，中南部大致穩定，周四起偏東風氣溫回升，又要30度了，水氣減少。
下一波東北季風預計下周日晚上接近，下周日下半天有改變，北部降溫最低20度，可能是今年至今較有感覺，迎風面有雨到下周三、四，南部變化沒這麼顯著，但早晚溫差大。
彭啟明指出，北邊冷空氣已越過黃河流域，下個月初有機會接近長江流域，目前還看不出有顯著冷空氣到台灣，不太像典型11月。冷氣團要到14度以下，可能要到12月中才會來台灣。
但最近要出國要注意，彭啟明指出，東北亞只有10度，美國最近迎來今年第一波冷空氣，席捲2/3國土，美國急凍，從原本2、30度一下降到零度，進入秋冬。
彭啟明也說，最近沒有颱風生成跡象，9月颱風很旺盛，10月熄火，一年平均23個，至今16個，遠落後落後7個，東北季風增強，就算生成，到台灣機會沒那高。
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