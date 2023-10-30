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兒科護理師輪調遭疑「以訓練之名支援」 台大醫院回應

中央社／ 台北30日電
圖為台大醫院。圖／聯合報系資料照片
圖為台大醫院。圖／聯合報系資料照片

台大醫院企業工會今天質疑，因新生兒中重度病房占床率低，護理師被以訓練為名輪調支援其他單位。院方說明，會安排護理師至兒科其他較忙碌病房，但原病房護病比仍合標準。

台大醫院今天發布文字說明，新生兒依病情會分別入住在一般病房、中重度，或者是加護病房；其中中重度病房多收治黃疸或發燒的新生兒，但受少子化影響，占床率約6成，故暫予減床，其他兒科一般病房占床率在近期已高達9成以上。

台大醫院指出，因醫院評鑑標準，中重度病房1床應配置1名護理師，在占床率低時，會安排至其他嬰兒室或兒科相對忙碌的病房，而原本的病房護病比仍絕對維持符合標準，並未下降。

對於交叉訓練，台大醫院說明，是中重度與新生兒加護上下游單位的訓練，期許增加對新生兒重症照顧的能力。院方表示，人力的調度及互相支援，加上跨科訓練，是現在醫療的本質，醫師也有PGY訓練，就是希望人員都能進行一般照顧、互相支援，將再與單位同仁持續溝通討論。

台大醫院企業工會今天透過新聞稿表示，因新生兒中重度病房占床率低於院內其他單位，新生兒科護理師遭頻繁調動至其它單位支援；在基層強烈反彈下，9月7日才與單位主管達成共識暫緩執行，單位卻又在在10月25日發布「交叉訓練」公告，要求繼續至其它單位支援，並強行抽籤決定輪調順位。

工會表示，醫療體系專業分工，不同科部間差異甚大，無論是急重症、刀房、門診、一般病房都是術業有專攻，不應將護理師支援調動視作理所當然。

工會認為，若其它單位人力有所短缺，台大醫院理應直面問題核心，切實補足人力；或可成立專責短期支援團隊，提供團隊成員額外薪資、純白班、週休2日等鼓勵措施，徵詢護理師主動參與，而非強迫輪調。

工會要求，台大醫院應立即終止兒童醫院「交叉訓練」計畫，儘速安排正式會議與基層護理師展開誠信協商；並呼籲衛福部、勞動部等相關部會應研擬制定醫療業勞工支援調動規範。

台大醫院 護理師 新生兒

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