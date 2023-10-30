台灣人有多愛吃鮭魚？ 全聯鮭魚一年賣破45萬尾 相當660座101的高度

國人愛吃鮭魚，超市龍頭全聯今年鮭魚銷售可望首度突破10億元。全聯表示，從世界最大鮭魚養殖商之一的SalMar進口，並斥資20多億元打造五股生鮮處理中心PC（process center）廠，負責處理北台灣每日生鮮魚肉商品，明年營收還要進一步成長10%，達到11.2億元。

全聯近年來積極發展生鮮，至2023年5月，生鮮店共1161店，去年全年營收1650億元，其中生鮮占比21~22%，約363億元，而鮮魚在生鮮營收中占比14~15%，約50億元，是主要的營收構成之一。

全聯指出，2014年開始銷售鮭魚，當年業績僅8800萬元，但2015年開始將資源投注在鮭魚上後，營收隨即破2.2億元，而後每年都至少成長1億元，今年可以突破10億元，等同於賣出45萬尾鮭魚，堆疊起來有660座101的高度。

全聯也說，五股PC廠占地1800坪，最主要的業務負責鮮魚、精肉類的處理，自動化設備可節省鮭魚處理時間，讓一條條新鮮的大西洋鮭魚只要約一天就能從五股PC廠送至門市，提供消費者最新鮮的選擇。