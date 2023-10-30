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郭台銘夫人曾馨瑩發起「永恆馨光計畫」 公益勸募照顧燒傷顏損孩童

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
曾馨瑩感性地表示現在的願望是更多身體力行，關注身障孩童團體。圖為曾馨瑩參與手作。圖／永齡基金會提供。
曾馨瑩感性地表示現在的願望是更多身體力行，關注身障孩童團體。圖為曾馨瑩參與手作。圖／永齡基金會提供。

永齡基金會今宣布，創辦人夫人曾馨瑩支持陽光基金會發起『永恆馨光計畫』，邀請知名專業人士共襄盛舉，陪伴陽光基金會長期照顧的燒傷顏損孩童創作T-shirt，藉以辦理陽光手作工坊，鼓勵陽光孩子發展藝術天賦，透過藝術治療提高自信心，同時希望藉由公益勸募鼓勵社會大眾共同幫助燒傷顏損孩子勇敢迎向未來。

曾馨瑩表示，她現在的願望就是更多的身體力行，她一直以來關注許多身障孩童團體，藝術治療可以幫助他們不管是身心的發展，因此她和陽光基金會一同與實踐大學吳日云老師舉辦陽光手作工坊，陪同孩子在藝術創作中得到快樂與自信。

她說，「這次發起的『永恆馨光計畫』，除了行動陪伴孩童一同創作，也透過公益勸募實質上回饋給這群孩童，並喚起更多大眾支持陽光基金會的孩童，讓更多的燒傷顏損孩童有翻轉人生的動機。」

永齡基金會指出，由國內第一所服裝設計高等學府實踐大學推廣教育部，課程創意總監吳日云老師延續活動發起人曾馨瑩拋出的創意種子，帶著學員以「愛與美好」為創作原點，創意發想延展出線與面，使用複合媒材打造出獨一無二的T-shirt作品。這是一個充滿藝術和創造力的旅程，讓「小陽光們」敞開心勇敢嘗試新事物，盡情地發揮想像力。

「永恆馨光計畫」推出限量義賣商品「愛與美好」T-SHIRT，由服裝設計師吳日云設計，選以2023年度代表色 - 非凡紅(Viva Magenta)與寧靜藍(Serenity)，傳遞出充滿活力、勇敢無畏的訊號，展現小陽光的新生力量，象徵真實與虛擬世界的新時代色彩。

只要捐款2000元以上就能獲得限量的「愛與美好」T-SHIRT，募得款項將幫助陽光孩子們獲得完善的生理重建、心理諮商、經濟補助、就學宣導及家庭支持等服務。

設計師 永齡基金會

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