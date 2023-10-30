立委預算提案遭流出 薛富盛道歉：再發生依法懲處

環境部資源循環署先前因自身業務逾90％均委由民間機構辦理遭到立委質疑，今天立委陳瑩指出，還在審預算的提案內容竟原封不動流到廠商手上，干擾立委質詢及提案權，痛批這樣的情況不能容忍，若再發生「該送監察院就送監察院，該送法院就送法院」；環境部長薛富盛表示，依法懲處，回去深刻檢討。

薛富盛部長今出席立法院處理環境部112年預算解凍案及繼續審查113 年主管預算（公務及基金預算），立委陳瑩表示，資源循環署逾90％業務都委辦出去，環境部就算升格了，循環署仍淪為「發包署」，而目前正在審核預算，卻發現提案內容原封不動流到廠商手中。

陳瑩指出，原訂今天要審的提案，遭到環境部循環署內部人士事先流出傳給民間業者，該業者又傳Line給她的助理「教導」立委要把該提案改成主決議，且不能刪200萬預算。

陳瑩表示，循環署99％委辦費已是很嚴重的事情，如今還發生審預算前提案內容事先被流出，讓委員審查及監督時受到干擾；陳瑩說，這不是第一次發生，過去審查電子菸時，她曾提一個臨時提案，還在草擬階段而已，內容就傳到菸商手上。

陳瑩痛批，公務人員把尚未審議的預算內容流出去，這件事情不能容忍，未來審查預算，若每個公務人員都用這樣的手段，把提案內容流出去，讓業者來「教」立委怎麼寫，這樣還要開會討論嗎，委員會直接請業者來套論就好，根本不需要立委，這太不像話了。

陳瑩說，這件事情可大可小，但若不理會，依照循環署99％業務都委辦出去，該委辦人員走出去對民間業者來說就是大關，未來該預算內容有問題，立委又按照企業建議改了主決議，屆時不僅是立委有問題，環境部長、署長等都要扛責任，另外也懷疑這恐不是唯一件被流出的案例。

另外，陳瑩進一步指出，近期接獲陳情，循環署委外出去的業務，委辦公司代表竟代表循環署查封廠商機械，「連公務人員都沒有這樣的權力，委辦單位代表可以這樣做嗎？」現在不只是提案內容外流，質疑循環署委辦的單位有無過濾、事先教育，難道可以讓委辦公司代表為所欲為、無限上綱？

薛富盛表示，發生這種事情感到很抱歉，既然同仁有不當行為，回去會檢討，也希望環境部同仁未來行使公務時，應遵守公務人員應有的準則，不要造成立委審查監督的困擾。

陳瑩質問，若再發生這種事情，「該送監察院就送監察院，該送法院就送法院」，部長可以承諾嗎？薛富盛回應，會依法懲處，端正公務人員的行為作改善，個人感到非常難過，回去會深刻檢討。