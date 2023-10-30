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擴大道路考評 內政部開放民眾提報爛路進行網路票選

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

內政部國土管理署表示，為督促各縣市政府積極改善市區道路及人行無障礙環境，即將展開明年度全國市區道路養護與人行環境無障礙考評計畫。其中，為擴大民眾參與道路考評，持續推動「建議受評路段」的提報機制，將分兩階段進行。第一階段自10月30日上午9時起至11月13日下午5時止，開放民眾透過網路表單提報建議受評路段；第二階段為11月15日上午9時起至20日下午5時止，進行網路公開票選。

國土管理署指出，經由票選程序，考評小組將針對「各縣市最高票」前兩名路段進行實地勘查，並會輔導地方政府優先改善，以回應民眾對於道路環境優化之訴求。

國土署表示，過去為使考評制度及結果能貼近民眾生活，在直轄市已有推動秘密客探訪調查，實際至各直轄市受評街廓周邊針對居民及店家進行問卷調查，以獲得第一線民眾用路的感受，也可將相關意見提供給地方政府，作為道路改善措施的參考。

國土署表示，明年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，將分為「直轄市型」、「縣市型甲組」及「縣市型乙組」3個類組，以「政策作為」及「實際作為」二面向就市區道路養護與人行無障礙環境整合作為進行評估，並邀集地方政府、專家學者及身心障礙團體代表實地檢視與考評道路改善成效及是否符合各類族群使用需求，以達國內市區道路養護品質提升及建置通行無礙用路環境的施政目標。

國土署強調，此考評成績除作為補助地方辦理相關計畫經費參考外，也將函知各地方首長，以加強督促各直轄市及縣市政府落實執行清查及改善工作，以提升市區道路服務品質及提供用路人尊嚴、安全、舒適、無障礙之人行環境。

網路 路考

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