明年健保總額至今尚未核定 薛瑞元坦言卡在「這一點」

衛福部健保會9月22日完成明年健保總額審議，但醫院部門及西醫基層部門對於總額未達共識，採兩案併陳送交衛福部，待部長薛瑞元拍板。但方案送交衛福部已一個多月，總額卻遲遲沒有定案。薛瑞元表示，目前總額核定進度，確實卡在須先處理，今年第二季健保點值下降問題，而這問題比較複雜，需處理過後，總額才會一併核定。

新冠肺炎疫情防疫措施，今年4月起陸續鬆綁，造成基層診所、醫院病患數大增，醫界憂健保點值受影響，每點可能只剩0.8元，要如何補足缺口成一大難題。

薛瑞元今參與「台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟成果發表會」並於會前受訪表示，今年第二季健保點值下降，目前健保署正在核算中，希望找到公平、好的處理方式，隨後才會一併核定。

健保會是在9月22日協商，醫院及西醫基層總額部分，最後以兩案併陳送衛福部核定。付費者代表方案約8667.1億元（成長率3.645%）、醫界代表方案約8753億元（成長率4.672%），兩者差距約85.9億元。

至於，明年癌症新藥給付是否仍包含在健保總額？薛瑞元說，癌症新藥基金財務來源，明年度先以健保總額支出，由總額的暫時性支付預算編列逾20億元、新藥新科技預算編列逾30億元，加計共逾60億元，「這部分不太會改變了」。