全方位調整體質、保護腸道健康？3大人氣網紅首推這款益生菌：小朋友吃了超有感

image source:翻攝IG／@milk.0831、@haliey_lin、@qing9951

文／姜雅馨

10月適逢秋冬交替季節、潮濕氣候，國人經常面臨過敏、流鼻水、打噴嚏等困擾，加上現代人普遍工作繁忙，生活作息紊亂也影響身體健康狀況，腸道不適、排便不順、便秘、失眠等問題常常成為多數上班族通病。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現，近三個月有關「腸胃問題」的網路探索概念中出現了「益生菌」，顯示許多人遇到相關問題時，會考慮食用益生菌增加腸道菌數，來改善腸胃問題。

▲「腸胃問題」近三個月探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

益生菌品牌那麼多，該如何選擇呢？台灣知名保健品牌「俊宥生技」推出每包120億以上隻活菌「全方位逸生菌」，力求讓你輕鬆安逸的解決腸道問題！由專業醫療團隊著手研發，內含約氏乳桿菌、克菲爾乳酸菌、乳雙歧桿菌等11種好菌，同時添加L菌屬、B菌屬及益生元，增加腸道定殖力、存活率，適合睡前吃或早上起床空腹食用，方便全家大小外食補充直接吃、臨時應急來兩包。

其中，專利顆粒即溶口感、冷凍三層包埋技術，不僅吃起來酸酸甜甜，活菌也能安全通過胃酸和膽鹽，標榜98%完整吸收，每批生產都會送檢並發佈於粉絲專頁，大人、小孩到寵物都超級喜愛。

那麼「全方位逸生菌」到底有多夯？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三個月「全方位逸生菌」聲量趨勢，可以發現9月21日米恩、KEVI、牛奶等多位IG人氣網紅都在貼文分享，引發粉絲熱烈迴響，網路聲量累積311筆。

如果你也想要購買，卻不知道該從哪裡下手，現在就讓《DailyView網路溫度計》小編，帶著你一起和3位IG人氣網紅，看看他們極力推薦的「全方位逸生菌」有哪些好處及優點吧！

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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海莉在個人IG上擁有高達1萬人追蹤，身為時尚模特兒的她平時關注美妝保養、生活體驗，兩寶誕生後也特別注重健康議題，其中台灣悶熱潮濕氣候導致過敏性鼻炎族群增加，身為媽媽她也特別推薦俊宥生技全方位逸生菌，每包含有120億以上隻活菌，一天補充一包就能補足菌數，專利顆粒即溶感，不容易黏舌、嗆到，還有專利冷凍包埋技術，讓活菌安全通過胃酸和膽鹽，幫助逸生菌在腸道內存活更久，不論是加進食物內還是出門在外直接吃都非常方便。

海莉透露，全方位逸生菌添加約氏乳桿菌，小朋友食用一陣子後，除了起床不會再噴嚏打不停，晚上睡覺也不容易鼻塞，睡眠品質直接大幅提升，照顧小孩更加事半功倍。全方位逸生菌每口服單位為50至100億隻菌，每批生產都會送驗並發佈於粉絲專頁，有任何健康或醫藥問題也可加入「彭哥的健康生活網」線上諮詢，並閱讀正確保健觀念，讓海莉非常放心。網友看完也心動留言，「這個益生菌好讚！下次換這個試試」、「很需要，我每天都要補充」、「天天吃天天養好菌」、「好好保養起來」、「看了好心動欸」、「我小孩超愛吃的」。

▲海莉分享全方位逸生菌一天補充一包就能補足菌數，加進食物、直接吃都非常方便。

image source:翻攝IG／@haliey_lin

▲海莉分享全方位逸生菌一天補充一包就能補足菌數，加進食物、直接吃都非常方便。

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▲海莉分享全方位逸生菌一天補充一包就能補足菌數，加進食物、直接吃都非常方便。

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氣質系網紅牛奶育有可愛的兒子承承，喜歡在IG上分享育兒日常、旅遊景點及美食開箱，日前她特別推薦俊宥生技全方位逸生菌，主打每包含有120億以上隻活菌，不易黏舌和嗆到的專利顆粒即溶口感，給小朋友服用也很放心，「大家都知道吃益生菌好處多多，全方位逸生菌裡的約氏乳桿菌真正有助於調整困擾體質。專利冷凍包埋技術，讓活菌安全通過胃酸和膽鹽，可以有效的98％完整吸收」。

牛奶透露承承起床就鼻水流不停，自從吃完全方位逸生菌後有感調整體質，「味道酸酸甜甜的大人小孩接受度都很高」，全家大小有健康或醫藥問題，也能加入「彰哥的健康生活網」閱讀正確保健觀念、線上諮詢。牛奶粉絲也在下方留言，「小孩真的都好愛，推薦+1」、「這個真好吃～又有幫助～不易嗆到，這樣小朋友也可以幫助到」、、「他們家的逸生菌我們家小朋友也是從小吃到大」「真的很重要，我也需要補充」、「每天都需要補充，真的對身體超重要」。

▲牛奶分享兒子承承食用全方位逸生菌後有感調整體質，味道酸酸甜甜大人小孩接受度很高。

image source:翻攝IG／@milk.0831

▲牛奶分享兒子承承食用全方位逸生菌後有感調整體質，味道酸酸甜甜大人小孩接受度很高。

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▲牛奶分享兒子承承食用全方位逸生菌後有感調整體質，味道酸酸甜甜大人小孩接受度很高。

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圈圈為痞客邦、波波黛莉美食部落客，除了介紹高雄當地人氣餐廳，也時常分享超商、手搖飲料隱藏美食，吸引近6千名粉絲追蹤。愛吃美食的圈圈，每天也一定會吃益生菌，「吃益生菌除了調整體質還可以更美麗唷！」最近因工作忙碌、作息混亂，圈圈透露上廁所都要蹲馬桶許久，不過自從吃了全方位逸生菌14多天後總算順暢無阻！

圈圈接著不吝嗇分享個人食用方式，平常她會在早上起床時空腹吃，標榜每包含有120億以上隻活菌，菌粉味道是淡淡莓果味，專利顆粒即溶感就算直接吃也不容易黏舌、嗆到，裡面還添加「約氏乳桿菌」有助調整困擾體質，專利冷凍包埋技術則讓活菌安全通過胃酸和膽鹽、98%完整吸收。圈圈說明俊宥生技每批逸生菌每口服單位含有50至100億隻菌，專門送驗後還會發布於粉專，吃的時候更加安心有保障，醫藥相關問題也可洽詢彰哥的健康生活網，「如果妳也有跟我一樣的體質困擾，那妳一定要試試這款全方位逸生菌」。

網友看完圈圈分享後表示，「這款益生菌感覺不錯耶」、「剛好最近益生菌吃完，可以試試你推薦的」、「益生菌真的是必備的好東西而且這個很好吃！」、「益生菌真的對身體太重要了」、「益生菌太棒了，排空真的很重要」。

▲圈圈食用全方位逸生菌後，原本上廁所蹲馬桶許久，14多天後總算順暢無阻。

image source:翻攝IG／@qing9951

▲圈圈食用全方位逸生菌後，原本上廁所蹲馬桶許久，14多天後總算順暢無阻。

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▲圈圈食用全方位逸生菌後，原本上廁所蹲馬桶許久，14多天後總算順暢無阻。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月22日至2023年10月19日。

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