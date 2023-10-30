衛福部立醫院是否為護理師加薪 部長薛瑞元給答案了

護理人員工作辛勞，但薪資普遍較低，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫院的衛福部立醫院，是否也要為護理人員加薪？衛福部長薛瑞元昨於台中榮總參與研討會提到，護理人力的流失，在薪資的考量上，一定是重要的因素，當私立醫院為護理人員加薪後，公立醫院就會面臨相關挑戰。

薛瑞元今參與「台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟成果發表會」於會前受訪表示，雖然薪資為留住人才的重要因素，但就護理師對於工作的考量，並非只有薪資，如在偏鄉地區的部立醫院護理師，在意的可能不是薪資，而是離家比較近，可以就近照顧家人，且四周沒有其他醫院競爭、搶人才，但若是位在都會區的部立醫院，就會面搶人才的競爭。因此，每家部立醫院面對的情形不同。

「對於部立醫院是否為護理人員加薪，將責成各醫院自行規畫及處理。」薛瑞元說，每家部立醫院都有各自的作業基金，各醫院院長應思考如何運用，可以用於護理人員加薪，避免關床、收入減少。但作業基金同時也是醫院獎勵金的財源，如果用於護理人員加薪，可能會壓縮獎勵金發放，造成醫師人力流失，這多需要一併斟酌、考量，做好醫院管理。