日夜溫差近10度！周三後秋高氣爽 中午偏熱各地上看31度

東北季風影響至明天，中央氣象署指出，今、明天桃園以北、東半部局部短暫雨，北台灣也偏涼。周三起天氣回穩，周四各地高溫30至31度，後半周秋高氣爽，中午前後偏熱，各地高溫30至31度，但夜間清晨低溫僅21至22度，日夜溫差明顯，留意調整穿著。

中央氣象署上午舉行天氣說明記者會，預報員謝佩芸指出，本周天氣變化不大，大多舒適穩定。

今天至明天，東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，大部分地區雨勢不大，不過今晚至明天清晨，東北部地區有較大雨勢出現。

至於西半部地區，今、明天天氣多數穩定，北部山區可能有零星雨，中南部山區留意午後局部短暫雨。另外，明天桃園及台南、離島、東南部沿海地區留意強陣風。

周三後，水氣減少，至周日前，天氣大致穩定，僅基隆北海岸、東半部零星短暫雨；其他山區午後零星短暫雨。

溫度方面，謝佩芸表示，今、明天迎風面的北部、東半部感受偏涼，但與周末比，氣溫回升，預估北東高溫26至27度、低溫21至22度，提醒留意保暖。中南部地區則未受東北影響，高溫上看30度左右，不過日夜溫差明顯。

周三起，天氣回穩，北部地區周二至周四溫度逐日回升，尤其中午前後，周四各地高溫30至31度，甚至部分地形特殊地區還有更高溫趨勢。留意後半周中午前後偏熱，但夜間清晨低溫21至22度，日夜溫差想當大，調整穿著。