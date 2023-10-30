快訊

A型多吃菜、O型適合吃肉？你的血型與你該吃的東西有關嗎？

評／朱柯會果真令人失望 藍白離目標還有500哩之遙

美科技封鎖無效？華為5.5G新技術 四大劃時代看點

管控空氣汙染源 全台52家有害廢棄物廠商需加裝CEMS

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部目前納管約132處有造成空汙疑慮的場所，總計403跟煙囪可透過24小時即時監控的CEMS，掌握其排放的空汙物。聯合報系資料照
環境部目前納管約132處有造成空汙疑慮的場所，總計403跟煙囪可透過24小時即時監控的CEMS，掌握其排放的空汙物。聯合報系資料照

為管制空氣汙染源，環境部針對固定空氣汙染源管理編列5.5萬元，欲在有造成空汙疑慮場所加裝「連續自動監測設施」（CEMS），但立委質疑，列管對象以焚燒量大小決定，恐導致焚燒量規模較小、燃燒會產生有毒氣體者成漏網之魚；環境部承諾，只要燃燒有害廢棄物廠商都需加裝。

立委陳瑩表示，環境部「公司場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定汙染源」規定，部分行業如水泥業、鋼鐵業及焚化爐等具有高溫處理及空汙排放設施的固定汙染源，皆需設置CEMS及與主管機關連線。

陳瑩質疑，據查坊間仍有具有高溫處理及具空汙排放設施的固定汙染源，是用再利用名義去化有害物質，但同樣都是高溫處理及具空汙排放設施，後者似乎沒有受到CEMS及與主管機關連線的管制。

立委蘇巧慧指出，環境部目前納管約132處有造成空汙疑慮的場所，總計僅403跟煙囪可透過24小時即時監控的CEMS，來掌握所排放的多樣空汙物質與流放率。

蘇巧慧表示，但這些列管與監測的固定空氣汙染源數量僅為部分廠商，尤其環境部僅依據排熱量或焚燒量的大小來決定是否安裝CEMS，容易使其他排熱量或焚燒量規模較小，但焚燒後物品會產生有毒氣體、懸浮微粒或飛灰的固定空氣汙染源場所成為漏網之魚，對民眾的健康仍有不利影響。

環境部大氣司長蔡孟裕表示，已邀請全國52家處理有害廢棄物廠商於11月1日進行討論，目前是朝向只要有處理有害廢棄物，就須加裝CEMS。

環境部 空氣汙染 廢棄物

延伸閱讀

歷經8年等待終落成啟用 樹林山佳市民活動中心融入地景

卸任後首次與蘇巧慧同台 蘇貞昌：支持賴清德就是繼續蔡英文路線

立委要求年底前提出勞保年金改革方案 勞動部竟這麼回

蘇巧慧巧遇並大方介紹賴佩霞 呼籲總統票投賴清德

相關新聞

全國姓名統計分析出爐！常見男女名字又是「他們」蟬聯第一

內政部今天說，今年首度統計民眾名字取用疊字情形，其中女性占98.19%、男性僅1.81%，其中女性又以婷婷、玲玲、莉莉最...

衛福部立醫院是否為護理師加薪 部長薛瑞元給答案了

護理人員工作辛勞，但薪資普遍較低，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫...

迎秋老虎！周三東北季風起減弱「高溫30度」 天氣風險：可為換季做準備

東北季風一波一波來，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，東北季風周三起減弱，本周天氣比較穩定，可以把握機會曬洗衣物，為...

花蓮壽豐02:12規模4地震 最大震度3級

根據交通部中央氣象署資訊，花蓮縣政府南南西方26公里（位於花蓮縣壽豐鄉）今天凌晨2時12分發生芮氏規模4地震，地震深度7...

一張圖看天氣！本周先涼後暖「秋老虎發威」 日夜溫差達10度

本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二。中央氣象署表示，周二前桃園以北、東半部濕涼有雨；周三後，東北季風減弱，天氣回歸...

明年健保總額至今尚未核定 薛瑞元坦言卡在這一點

衛福部健保會9月22日完成明年健保總額審議，但醫院部門及西醫基層部門對於總額未達共識，採兩案併陳送交衛福部，待部長薛瑞元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。