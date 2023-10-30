管控空氣汙染源 全台52家有害廢棄物廠商需加裝CEMS

為管制空氣汙染源，環境部針對固定空氣汙染源管理編列5.5萬元，欲在有造成空汙疑慮場所加裝「連續自動監測設施」（CEMS），但立委質疑，列管對象以焚燒量大小決定，恐導致焚燒量規模較小、燃燒會產生有毒氣體者成漏網之魚；環境部承諾，只要燃燒有害廢棄物廠商都需加裝。

立委陳瑩表示，環境部「公司場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定汙染源」規定，部分行業如水泥業、鋼鐵業及焚化爐等具有高溫處理及空汙排放設施的固定汙染源，皆需設置CEMS及與主管機關連線。

陳瑩質疑，據查坊間仍有具有高溫處理及具空汙排放設施的固定汙染源，是用再利用名義去化有害物質，但同樣都是高溫處理及具空汙排放設施，後者似乎沒有受到CEMS及與主管機關連線的管制。

立委蘇巧慧指出，環境部目前納管約132處有造成空汙疑慮的場所，總計僅403跟煙囪可透過24小時即時監控的CEMS，來掌握所排放的多樣空汙物質與流放率。

蘇巧慧表示，但這些列管與監測的固定空氣汙染源數量僅為部分廠商，尤其環境部僅依據排熱量或焚燒量的大小來決定是否安裝CEMS，容易使其他排熱量或焚燒量規模較小，但焚燒後物品會產生有毒氣體、懸浮微粒或飛灰的固定空氣汙染源場所成為漏網之魚，對民眾的健康仍有不利影響。

環境部大氣司長蔡孟裕表示，已邀請全國52家處理有害廢棄物廠商於11月1日進行討論，目前是朝向只要有處理有害廢棄物，就須加裝CEMS。