減肥勿吃！營養師列6種「減肥NG食物」這1種易忽略、斷食法小心

減肥除了做運動，控制飲食也相當重要！營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享減肥時要盡量避免的6種「NG食物飲品」，包括「油炸食物」、「甜食甜品」等，當中一種更容易被忽略。蕭瑋霖另分享「減肥NG行為」，原來只做「168斷食法」也是要避免的事，否則隨時「肥胖復發」。

減肥要有持久成效，控制飲食是重要一環。營養師蕭瑋霖指出，飲食選擇是減肥、控制體重關鍵，並列出6種要盡量避免的「NG食物飲品」，包括「油炸食物」、「加工肉品」、「甜食甜品」、「精緻澱粉（經加工處理澱粉）」、「高脂肪肉類」，以及「酒精」，其中「加工肉品」例如香腸、火腿等加工肉品容易被忽略，但它通常有很多添加物和鈉含量高，須減少攝取。

蕭瑋霖強調，以上6種「減肥NG食物飲品」並非完全不能吃，但食物油脂、脂肪酸高、糖份及酒精，都會造成體脂上升，需要控制攝取份量及頻率。他又建議控制體重時如產生飢餓感，可透過適量蔬菜攝取提高飽足感，也可以增加維生素攝取，並要多喝水，除了幫助血液循環，也可以提高代謝率。

減肥11個NG行為！你中了多少項？

1.睡眠不足：毎日睡眠不滿7小時，會大幅影響減脂成效，造成增加脂肪減少肌肉現象。 2.只做「斷食法」：大部份人只是少吃早餐及晚餐，認為這樣就是「168斷食法」，忽略了日常飲食重要性，很容易造成熱量攝取過低，雖然一定會瘦，但通常容易停滯或日後復胖，故「均衡飲食」最重要。 3.坐式生活：一定要養成運動「333原則」，即每周3次，每次30分鐘，心跳至少達130下，這樣運動量才比較足夠。 4.不吃正餐只吃點心：導致熱量攝取過低且營養不均衡，不是好方法。 5.常吃體積小食物：有些體積小食物熱量密度都很高，像是餅乾點心，要盡量避免。 6.吃飯吃太快：吃太快很容易吃下過多食物。 7.曾經嘗試極低熱量：極低熱量情況下，會造成基礎代謝率下降，不是停滯，就是復胖。 8.常常只吃1餐：很多人覺得今天少吃，明天可以多吃，這些想法其實不太對，只會造成不斷循環，建議一定要學習「份量」「代換」觀念，了解自己一日該吃份量。 9.瘋狂沾醬：醬汁通常高油、高糖又高熱量，可以吃，但淺嚐就好。 10.炸物、甜食頻率太高：這些都是「空熱量」食物，會造成熱量攝取過多。 11.蔬菜吃太少：可以提高蔬菜攝取，每天至少300克。

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文章授權轉載自《香港01》