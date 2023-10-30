迎秋老虎！周三東北季風起減弱「高溫30度」 天氣風險：可為換季做準備

東北季風一波一波來，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，東北季風周三起減弱，本周天氣比較穩定，可以把握機會曬洗衣物，為換季做準備。

李至晟指出，今持續受東北季風影響，北部、東半部偶爾有短暫陣雨，新竹以南到中南部晴到多雲。受夜間輻射冷卻影響，平地最低溫是新竹關西跟基隆七堵的18.5度，其他縣市約19-20度，白天高溫大概25-27度；中南部可望來到28-30度，中南部內陸局部有機會達30度以上，甚至有零星午後陣雨，還是很有夏天的感覺。

東北季風天氣型態可望持續到周三，李至晟指出，周三白天東北季風開始減弱，周四起再進一步轉為偏東風，各地氣溫又逐日回升，迎風面降雨比較零星，本周天氣比較穩定，可把握機會曬洗衣物，為換季做準備。

李至晟指出，穩定天氣比較需要留意空氣品質，中南部除大氣擴散偏弱，白天因日照強烈，導致光化反應產生臭氧，在下午到傍晚空氣品質有機會亮起代表對敏感族群不健康的橙燈，可能讓眼睛或呼吸道感到不適。

李至晟指出，下波天氣變化落在下周日或下周一，東北季風再度增強，強度可能和這波相近，北部跟各縣市空曠地區低溫大約在20度上下，一樣是迎風面有雨，中南部背風面大致穩定。近期熱帶洋面則暫時沒看到顯著低壓系統發展訊號。