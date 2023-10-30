快訊

打擊魔鬼的方法：國際制裁緬甸軍政府該寬鬆或收緊？

新制惹怨！檢舉開大門違規記點大增 職業駕駛明包圍交通部抗議

反猶標籤？英國輿論的以巴族群撕裂創傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎秋老虎！周三東北季風起減弱「高溫30度」 天氣風險：可為換季做準備

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北季風周三起減弱迎秋老虎，天氣風險公司天氣分析師李至晟建議，可曬洗衣物為換季做準備。本報資料照片
東北季風周三起減弱迎秋老虎，天氣風險公司天氣分析師李至晟建議，可曬洗衣物為換季做準備。本報資料照片

東北季風一波一波來，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，東北季風周三起減弱，本周天氣比較穩定，可以把握機會曬洗衣物，為換季做準備。

李至晟指出，今持續受東北季風影響，北部、東半部偶爾有短暫陣雨，新竹以南到中南部晴到多雲。受夜間輻射冷卻影響，平地最低溫是新竹關西跟基隆七堵的18.5度，其他縣市約19-20度，白天高溫大概25-27度；中南部可望來到28-30度，中南部內陸局部有機會達30度以上，甚至有零星午後陣雨，還是很有夏天的感覺。

東北季風天氣型態可望持續到周三，李至晟指出，周三白天東北季風開始減弱，周四起再進一步轉為偏東風，各地氣溫又逐日回升，迎風面降雨比較零星，本周天氣比較穩定，可把握機會曬洗衣物，為換季做準備。

李至晟指出，穩定天氣比較需要留意空氣品質，中南部除大氣擴散偏弱，白天因日照強烈，導致光化反應產生臭氧，在下午到傍晚空氣品質有機會亮起代表對敏感族群不健康的橙燈，可能讓眼睛或呼吸道感到不適。

李至晟指出，下波天氣變化落在下周日或下周一，東北季風再度增強，強度可能和這波相近，北部跟各縣市空曠地區低溫大約在20度上下，一樣是迎風面有雨，中南部背風面大致穩定。近期熱帶洋面則暫時沒看到顯著低壓系統發展訊號。

東北季風 高溫 天氣動態

延伸閱讀

東北季風續影響 今明桃園以北、東半部短暫雨 高溫回升

北部東部雨再下2天 周三起迎好天氣回暖上看30度高溫

北台灣持續濕涼 下周「這一天」起回暖各地將迎好天氣

半個台灣在下雨 鄭明典：不是典型東北季風雨

相關新聞

迎秋老虎！周三東北季風起減弱「高溫30度」 天氣風險：可為換季做準備

東北季風一波一波來，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，東北季風周三起減弱，本周天氣比較穩定，可以把握機會曬洗衣物，為...

違停檢舉、記點新制惹怨 掀論戰

交通部自今年六月卅日起恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等違規臨停，因違停記點新制也加嚴至一年滿十二點即吊扣駕照兩個月，職...

違停記點新制爭議 學者：應檢討道路臨停空間

違停記點新制加嚴，一年滿十二點即吊扣駕照兩個月，反而掀起各方論戰。學者認為，養成交通新秩序，總有陣痛期，違規就是不對，但...

登革熱破2萬 疾管署：疫情不會本土化

衛福部疾管署統計，登革熱本土病例數昨增一七○例，全國累計兩萬一四四例，正式突破兩萬例。疾管署副署長曾淑慧說，疫情已經趨緩...

遊蕩犬貓成保育類殺手 4千人遊行護野生動物

野保團體昨天舉辦「二○二三為野生動物而走」遊行，約四千人參與。遊行團體提出落實精進犬貓源頭管理等三大訴求，並呼籲政府多與...

回響／輕軌待改善 學者籲增安全提醒

聯合報關注安坑輕軌無人車站對視障者恐成無助車站，引發各界回響，學者紛紛認為，不僅針對視障者待升級，就連「明眼人」都需要，像...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。