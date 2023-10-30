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今明桃園以北、東半部短暫雨 周三秋老虎高溫上看30度

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東北季風續影響 今明桃園以北、東半部短暫雨 高溫回升

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天持續受東北季風影響，桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，其他地區多雲到晴。本報資料照片
今天持續受東北季風影響，桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，其他地區多雲到晴。本報資料照片

今天繼續受東北季風影響，中央氣象署指出，桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，北部及東半部高溫約26至28度，較今日回升，其他地區高溫可達29、30度，日夜溫差大。

氣象署表示，周二前桃園以北、東半部濕涼有雨；周三後，東北季風減弱，天氣回歸暖熱，頗有「秋老虎」的味道，各地高溫上看逾30度，降雨緩和，但日夜溫差仍大，早晚差距可能達10度，應留意溫度變化調整穿著。

氣象署表示，今天桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，其他地區多雲到晴，南部山區偶有短暫雨，午後其他山區也可能有短暫陣雨；氣溫方面，北部及東半部高溫約26至28度，較今日回升，其他地區因雲量較少，高溫可達29、30度，日夜溫差仍較大。因東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受東北季風影響，環境風場轉為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，外出需注意。

本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二。圖╱氣象署提供
本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二。圖╱氣象署提供

高溫 東北季風 秋老虎

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