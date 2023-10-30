東北季風續影響 今明桃園以北、東半部短暫雨 高溫回升

今天繼續受東北季風影響，中央氣象署指出，桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，北部及東半部高溫約26至28度，較今日回升，其他地區高溫可達29、30度，日夜溫差大。

氣象署表示，周二前桃園以北、東半部濕涼有雨；周三後，東北季風減弱，天氣回歸暖熱，頗有「秋老虎」的味道，各地高溫上看逾30度，降雨緩和，但日夜溫差仍大，早晚差距可能達10度，應留意溫度變化調整穿著。

氣象署表示，今天桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，其他地區多雲到晴，南部山區偶有短暫雨，午後其他山區也可能有短暫陣雨；氣溫方面，北部及東半部高溫約26至28度，較今日回升，其他地區因雲量較少，高溫可達29、30度，日夜溫差仍較大。因東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。