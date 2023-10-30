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登革熱破2萬 疾管署：疫情不會本土化

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台南市今天新增登革熱病例已降到168例，仍加強熱區的孳清及噴藥。圖／南市衛生局提供
台南市今天新增登革熱病例已降到168例，仍加強熱區的孳清及噴藥。圖／南市衛生局提供

衛福部疾管署統計，登革熱本土病例數昨增一七○例，全國累計兩萬一四四例，正式突破兩萬例。疾管署副署長曾淑慧說，疫情已經趨緩，估計今年本土個案數應不會超過四萬例，正透過化學噴藥及清除孳生源防治，預計十一月十日當周病例數可降至一二○○多例，約是高峰期的一半，她認為疫情不會本土化。

疾管署統計，昨增一七○例本土病例，分別為台南市一二九例、高雄市廿九例、雲林縣五例、屏東縣四例，嘉義縣、桃園市及新竹市各一例。她說，本土登革熱個案數連續三周下降，上周個案數較前一周約下降一成，台南市個案數連續四周下降。

統計顯示，今年登革熱本土個案於十月一日當周到達高峰，確診人數二四四五例，預計十一月十日後，病例數可望減至一二○○例。

統計全國至今累計本土登革熱病例數為兩萬一四四例，前三名縣市分別為台南市一萬七七七二例、高雄市一一九五例、雲林縣六百例。

曾淑慧說，衛福部、各縣市政府積極防治、清除病媒蚊，「疫情不會過冬，形成本土化」；台灣南部氣候較炎熱，為病媒蚊容易孳生環境，今年可能是暖冬，但上周氣溫已比前一周明顯降低，有助登革熱疫情降溫。

統計台南市疫情曲線正逐步下降，其他縣市多為零星個案，曾淑慧說，防治登革熱重點為清除病媒蚊孳生源，「今天不做，明天就會做不完」，甚至無法控制。

登革熱 疫情

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