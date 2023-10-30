聽新聞
test
0:00 / 0:00

違停記點新制爭議 學者：應檢討道路臨停空間

聯合報／ 記者周彥妤林麗玉／台北報導
高雄市裝卸貨停車格未訂規範，部分商家為裝卸貨只能違停。記者王昭月／攝影
高雄市裝卸貨停車格未訂規範，部分商家為裝卸貨只能違停。記者王昭月／攝影

違停記點新制加嚴，一年滿十二點即吊扣駕照兩個月，反而掀起各方論戰。學者認為，養成交通新秩序，總有陣痛期，違規就是不對，但表達不同意見很正常；至於公部門應一併檢視道路設計，檢討臨時停車等空間分配，做好工程，其次持續教育，最後執法，才是正本之道。

中央警察大學交通學系教授曾平毅指出，邁向交通文化新進程，社會都要重新調適，陣痛期中各種輿論熱議是正常事。他說，基於臨停需求，公部門有必要檢討空間分配，規畫合適處供臨時停靠；隨處攔車、下車的交通文化，不利維持道路安全與秩序，長年養成陋習應當扭轉，乘客、計程車駕駛人都要遵守。

曾平毅也提到，職業車輛有主要、次要駕駛人，公路監理推行多年「輪替駕駛」制度，只要事先辦妥這項程序，轉移駕駛人交通違規記點，應會便利快速許多，建議職業用車可預先申請。

檢舉開大門 違規記點大增 製表／都會地方中心、生活文教中心
檢舉開大門 違規記點大增 製表／都會地方中心、生活文教中心

消基會交通委員會召集人李克聰說，交通３Ｅ首重工程，其次教育，最後才是執法，順序至為關鍵，才有助養成新交通文化。他指出，完善交通工程的初衷是為安全上下客貨，如學校家長接送區、銀行郵局、外送取餐等路口都有臨停需求，公部門盤點後，再檢視何處可畫黃線。

李克聰說，當工程完善後，就要規範用路人，全面宣導教育，包括紅線不可臨停、黃線可供臨停三分鐘等，養成正確認知，執法是最後階段才上場。他還發現，六月卅日上路的多項交通新制，不少民眾仍一知半解甚或渾然不知，等到挨罰才知違反規定，建議中央地方都要持續加強宣導。

台北市議員汪志冰說，政府要重視、並改善行人交通環境，但政策應整體考量，不是違規就嚴苛記點，尤其要考量職業駕駛人的整體交通環境，政府應先將交通配套建置好，包括紅黃線比例合理，否則過猶不及，執法還是要有比例原則。

計程車 郵局

延伸閱讀

重機騎士規勸違停賓士車 竟遭其友人甩棍毆打

運將哭訴1日3罰…北市違規記點爆10倍 交通局允增黃線

彰化閃違停跨雙黃線被開單 網酸檢舉人「不厚道」

2.7萬變5.5萬 桃園騎樓人行道機車違停取締暴增驚人

相關新聞

違停檢舉、記點新制惹怨 掀論戰

交通部自今年六月卅日起恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等違規臨停，因違停記點新制也加嚴至一年滿十二點即吊扣駕照兩個月，職...

違停記點新制爭議 學者：應檢討道路臨停空間

違停記點新制加嚴，一年滿十二點即吊扣駕照兩個月，反而掀起各方論戰。學者認為，養成交通新秩序，總有陣痛期，違規就是不對，但...

登革熱破2萬 疾管署：疫情不會本土化

衛福部疾管署統計，登革熱本土病例數昨增一七○例，全國累計兩萬一四四例，正式突破兩萬例。疾管署副署長曾淑慧說，疫情已經趨緩...

遊蕩犬貓成保育類殺手 4千人遊行護野生動物

野保團體昨天舉辦「二○二三為野生動物而走」遊行，約四千人參與。遊行團體提出落實精進犬貓源頭管理等三大訴求，並呼籲政府多與...

回響／輕軌待改善 學者籲增安全提醒

聯合報關注安坑輕軌無人車站對視障者恐成無助車站，引發各界回響，學者紛紛認為，不僅針對視障者待升級，就連「明眼人」都需要，像...

一張圖看天氣！本周先涼後暖「秋老虎發威」 日夜溫差達10度

本周天氣先涼後暖，東北季風影響影響至周二。中央氣象署表示，周二前桃園以北、東半部濕涼有雨；周三後，東北季風減弱，天氣回歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。