違停記點新制爭議 學者：應檢討道路臨停空間

違停記點新制加嚴，一年滿十二點即吊扣駕照兩個月，反而掀起各方論戰。學者認為，養成交通新秩序，總有陣痛期，違規就是不對，但表達不同意見很正常；至於公部門應一併檢視道路設計，檢討臨時停車等空間分配，做好工程，其次持續教育，最後執法，才是正本之道。

中央警察大學交通學系教授曾平毅指出，邁向交通文化新進程，社會都要重新調適，陣痛期中各種輿論熱議是正常事。他說，基於臨停需求，公部門有必要檢討空間分配，規畫合適處供臨時停靠；隨處攔車、下車的交通文化，不利維持道路安全與秩序，長年養成陋習應當扭轉，乘客、計程車駕駛人都要遵守。

曾平毅也提到，職業車輛有主要、次要駕駛人，公路監理推行多年「輪替駕駛」制度，只要事先辦妥這項程序，轉移駕駛人交通違規記點，應會便利快速許多，建議職業用車可預先申請。

檢舉開大門 違規記點大增 製表／都會地方中心、生活文教中心

消基會交通委員會召集人李克聰說，交通３Ｅ首重工程，其次教育，最後才是執法，順序至為關鍵，才有助養成新交通文化。他指出，完善交通工程的初衷是為安全上下客貨，如學校家長接送區、銀行郵局、外送取餐等路口都有臨停需求，公部門盤點後，再檢視何處可畫黃線。

李克聰說，當工程完善後，就要規範用路人，全面宣導教育，包括紅線不可臨停、黃線可供臨停三分鐘等，養成正確認知，執法是最後階段才上場。他還發現，六月卅日上路的多項交通新制，不少民眾仍一知半解甚或渾然不知，等到挨罰才知違反規定，建議中央地方都要持續加強宣導。

台北市議員汪志冰說，政府要重視、並改善行人交通環境，但政策應整體考量，不是違規就嚴苛記點，尤其要考量職業駕駛人的整體交通環境，政府應先將交通配套建置好，包括紅黃線比例合理，否則過猶不及，執法還是要有比例原則。