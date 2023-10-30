心理治療健保給付 不到百元

憂鬱症患者接受「支持性心理治療」，過程一、二十分鐘，健保給付僅九十七點，換算成實際金額僅約八十元，甚至買不到一個排骨便當。據健保統計，去年情緒障礙就醫人數逾二二九萬人，僅卅四萬多人進一步接受心理諮商，多數患者仍靠藥物控制情緒，讓臨床醫師大嘆，醫療專業愈來愈廉價。

二○二二年共有二二九萬二二一九人因為情緒障礙就醫，平均每十人就有一人飽受憂鬱症、焦慮症、失眠所擾，但絕大部分患者是透過服藥控制情緒，只有卅四萬多人接受健保給付的「支持性心理治療」，僅占約一成五。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，「支持性心理治療」需由精神科醫師下診斷，且在醫師指導下，由諮商心理師進行，給予九十七點給付點值。

精神科醫師楊聰財表示，支持性心理治療最少得進行十分鐘，健保才能申請給付，但換算實際金額可能連八十元都不到，許多醫師幫病友心理諮商，卻不申報，因為一申報，常被抽審，核刪給付，還不如直接「做功德」。

諮商心理師公會全聯會常務理事蔡曉雯表示，健保給付藥物看似便宜，有如糖果藥，但許多病患吃藥吃到「心累」，更需要心理諮商，但因受限於健保給付，大部分病友只能透過藥物持續治療，無法接受支持性心理治療。

「除了心理諮商給付偏低，國內心衛資源也不足」，楊聰財表示，希望將病友轉介某家心衛中心，但該中心一周只開周二下午以及周三上午，總共兩個諮商時段，對上班族而言是「看得到、用不到的資源」，正凸顯社會安全網的社區功能功效不彰。